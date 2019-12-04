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Başkan Gümüş Dokuzçam'a verdiği sözü yerine getiriyor

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, halkın ihtiyaçları doğrultusunda ilçenin farklı mahallelerinde hizmet ve yatırımların devam ettiğini açıkladı.

04.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:48Başkan Gümüş Dokuzçam'a verdiği sözü yerine getiriyor
Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, halkın ihtiyaçları doğrultusunda ilçenin farklı mahallelerinde hizmet ve yatırımların devam ettiğini açıkladı.

Göreve geldiği günden bu yana Menteşe'ye 24 'Çok amaçlı sosyal alan' kazandırıldığını belirten Başkan Gümüş, 25'incisinin Dokuzçam mahallesine inşasına başlandığını açıkladı.

Dokuzçam Mahallesindeki Çok Amaçlı Sosyal Alan çalışmasını yakından takip eden ve mahalle halkıyla bir araya gelen Başkan Gümüş, "Hizmet için çıktığımız bu yol da şu ana kadar ilçemize 24 Çok Amaçlı Sosyal Alan kazandırdık. Şimdi de ekiplerimiz Dokuzçam Mahallemizde Çok Amaçlı Sosyal Alan çalışmalarına başladı. Mahallemizde vatandaşlarımızın düğün, nişan, mevlit, sünnet gibi etkinliklerini yapabilecekleri böyle bir alanları yoktu. Şimdi içerisinde yemek pişirme alanı, depo alanı, tuvaleti, elektriği, suyu, mutfağı bulunan tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir sosyal alanları olacak. Dokuzçam Mahallemize ve bölge halkımıza hayırlı olsun" dedi.

Kısa sürede en küçük detayları düşünülerek yapımına başlanılan çok amaçlı sosyal alanın önemli bir ihtiyaçlarını karşılayacağını belirten mahalle halkı, duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Gümüş'e teşekkür ettiler.

Çok Amaçlı Sosyal Alan çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Gümüş, daha sonra Dokuzçam Ortaokulunu ziyaret ederek, minik öğrencilerle bir araya geldi. - MUĞLA

Bahattin Gümüş, Menteşe, Gümüş, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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