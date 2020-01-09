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Başkan Gümüş; "Güçlü Demokrasi Güçlü Basınla Mümkün Olur"

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında "Toplumu doğru bilgilendirmek adına zor şartlarda görev yapan tüm gazetecilerin gününü kutlarım" dedi.

09.01.2020 14:31 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:36Başkan Gümüş;
Belediye Başkanı Bahattin , 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında "Toplumu doğru bilgilendirmek adına zor şartlarda görev yapan tüm gazetecilerin gününü kutlarım" dedi.

Mesajında güçlüden yana değil haklıdan yana tutum sergilemesi gereken basının halkın da sesi olduğunu ifade eden Başkan Gümüş, demokratik düzenin sağlıklı işlemesi için basının en büyük etkenlerden birisi olduğunu vurguladı.

Gümüş, "Basın toplumsal bilinç oluşmasında ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesindeki en önemli etkendir. Bu nedenle özgür ve bağımsız olmalıdır. Basın baskı altına alınır ve ifade özgürlüğü kısıtlanırsa, topluma doğru ulaştırmada büyük sıkıntılar yaşanır. Basın çalışanları, mesleki etikleri gereği halkı doğru bilgilendirme konusundaki sorumluluklarını her şeyden önce tutmalıdır. Bu kapsamda ülkemizdeki mevcut durum nedeniyle zor şartlarda görev yapan tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarken, yaşamlarını yitiren basın çalışanlarını da saygıyla anıyorum." dedi. - MUĞLA

Gazeteciler Günü, Menteşe, Gümüş, Güncel

Kaynak: İHA

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