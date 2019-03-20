Başkan Gümüş, Gündüz Merkezde Gece Kırsalda

Başkan Gümüş çalışmalar kapsamında gün içinde Menteşe halkı ile bir araya gelirken gecede kırsal mahalleleri ziyaret ediyor.

Seçim ziyaretleri kapsamında geçtiğimiz gün sanayi bölgesini ziyaret eden Başkan Gümüş, gecede Kuyucak, Derinkuyu ve Yenibağyaka mahallerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla birebir diyalog kurarak selamlaşan Başkan Gümüş, "Her gittiğimiz yerde halkımızın güleryüzü ve yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Bu bizi yeni dönem içinde teşvik eden en önemli etken. Vatandaşlarımıza 5 yıl boyunca yaptığımız çalışmalarımızı ve yeni dönem için projelerimizi anlatıyoruz. Halkımızın takdiriyle yeni dönemde de şeffaf ve katılımcı tarzımızla yaşam konforunu arttıran projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler