Başkan Günaydın 5 Yıl Görev Yaptığı Meclis Üyeleriyle Buluştu

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Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) belediye meclisi üyeleriyle bir araya geldi. 2014-2019 hizmet döneminin muhasebesi ile yeni dönem projelerinin ele alındığı kahvaltıda buluşan Başkan Günaydın, bugüne kadar tüm kararların oybirliği ile meclisten geçirilmesinden dolayı teşekkür etti.Isparta Belediye Başkanı ve 2019-2024 dönemi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın, eşi Dilek Günaydın ile birlikte partisinin meclis üyesi ve eşleriyle birlikte kahvaltıda bir araya geldi. Programa MHP İl Başkanı Nail Bayram ve Merkez İlçe Başkanı Gürsan Taştekin de katıldı."Koşuya devam edeceğiz"Belediye Başkanı Günaydın, önümüzdeki dönemde de olağanüstü mücadele ile çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "Koşuya devam edeceğiz" dedi. Önümüzdeki dönemi de Isparta hizmeti için olağanüstü bir başarıyla tamamlamak istediklerine değinen Günaydın, ülkenin ekonomik olarak zorlandığı, İller Bankası paylarının dahi kesildiği bir ortamda korkmadan, Allah'ın izni ile çalışmalarına devam edeceklerini aktardı. Mevcut belediye meclisi üyeleriyle birlikte Isparta'yı yaşanabilir bir şehir yaptıklarını ve yeni dönemde de kenti dünya şehirleri arasında yer aldırma iddiasında olacaklarını dile getiren Günaydın, "Büyük yatırım ve projelerimiz var. Atatürk'ün milli ekonomisini örnek alarak hizmet verdik" şeklinde konuştu."Siyasetin güneşi Isparta'dan doğar"Mevcut MHP'li meclis üyeleriyle geçmiş 5 yıllık hizmet sürecinin çok uyumlu geçtiğini ve bundan dolayı da çok memnun kaldığını ifade eden Günaydın, "Sizleri çok kıymetli görüyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Seven, sevilen olmak istiyoruz. Yeni dönemde yenilenerek yola çıkmak gerekiyor. Meclis üyelerimizde bir miktar yeni isimler olacak. Bunu yapmamız gerekiyor, yenilenerek yolumuza devam edeceğiz. Bugüne kadar birlikte hizmet verdiğimiz meclis üyelerime teşekkür ediyorum. Birlik beraberliğimizi bozmayalım. Listeye giremeyen meclis üyelerimizi de yine meclis üyem olarak kabul ediyorum ve çalışmalara elbirliği ile devam edeceğiz. Biz bir aileyiz. Derdimiz, davamız var. Davası, ideali olan bir partiyiz. Davadan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Binlerce yıl öteyi gören bir partiyiz. Büyük bir lidere sahibiz. Bu seçimi büyük oy farkı ile kazanmak zorundayız, kazanacağımızdan şüphem yok. Isparta siyaset merkezi olarak görülen bir yer. Siyasetin güneşi Isparta'dan doğar" görüşlerinde bulundu."Meclis içinden bir il bir de merkez ilçe başkanı çıkardı"MHP İl Başkanı Nail Bayram da, meclis üyesi olarak yaptığı konuşmasında, mevcut meclisin bugün bir il, birde merkez ilçe başkanı çıkardığına değindi. Bayram, "5 yıl boyunca kolektif olarak çalıştığımıza inanıyorum" dedi."Meclis önemli reformlara imza attı"MHP'li Belediye Meclisi üyeleri de duygularını aktardı. Meclis Üyesi Şenel Karakaya, iyisiyle kötüsüyle 5 yılı geride bıraktıklarını kaydederek, "Küslük kırgınlık olmaz, başkanımızla birlikte çalışacağız, kazanacağız" ifadesinde bulundu.Yine meclis üyelerinden Süleyman Gülboy'da çok önemli işlere imza attıklarını bunlardan birisinin de otoparklar olduğuna dikkat çekti. Gülboy, "Gerek şehir otoparkları gerekse konut otoparkları ile reform yaptığımızı düşünüyorum" görüşlerinde bulundu.Belediye Meclisi Üyesi Musa Kaya da, zorluklarla karşılaşılabileceğini, hep beraber el birliği ile bu zorluklardan galip çıkacaklarını belirtirken, Orhan Eren de, iki dönem meclis üyeliği görevinde bulunduğunu ve Yusuf Ziya Günaydın ile birlikte ilkleri yapan bir ekibin içerisinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.Meclis üyelerinin eşleri de Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve meclis üyesi olan eşleri ile gurur duyduklarını dile getirerek, kendilerinin de yeni dönem için yorulmadan çalışmaya devam edeceklerinin sözünü verdiler.Konuşmaların ardından program aile fotoğrafı verilmesiyle son buldu. - ISPARTA