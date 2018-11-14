Başkan Günaydın'a Ziyaretler

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:52



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:52

Isparta Mahalle Anneleri Derneği üyeleri Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı ziyaret etti.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Gürfidan'ı makamında ziyaret eden dernek üyeleri Başkan Günaydın'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.Açıklamada, görüşlerine yer verilen, Günaydın, derneğin güzel bir topluluk olduğunu belirtti.Üyelerle derneğin neler yapabileceği noktasında fikir alışverişinde bulunan Günaydın, "Derneğimize elimizden gelen yardımı yapacağız. Anne kelimesi hassasiyetime dokunan bir konudur. Buradan tüm annelerimize saygılarımı sunuyorum, ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.