Başkan Günaydın: "Biz Seçim Adamı Değiliz"

Kaynak: İHA

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, adayların 'seçim yaklaşınca yatırım yapıyor', 'asfalt yapmak önemli değil' şeklindeki eleştirilerine cevap verdi.Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü'nün Mehmet Tönge Mahallesi'nde başlattığı altyapı ve asfalt çalışmalarında mutlu sona ulaşıldı. Altyapısı yenilenen mahallede asfalt çalışmalarında sona gelindi. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, beraberinde belediye meclis üyesi adayları ile birlikte mahallede sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.Mehmet Tönge'ye 100 bin metrekare asfalt döküldüBaşkan Günaydın, kış gününde olunmasına karşın yüksek bir randumanla çalışarak Mehmet Tönge Mahallesinin asfaltların döküldüğünü kaydetti. Şu ana kadar 600 kamyon bitüm döktüklerini ve mahallede 100 bin metrekarelik bir asfalt çalışmasının gerçekleştirildiğine değinen Günaydın, "Mahallemizin bir ucundan başladık, diğer ucuna kadar bitirdik. Daha öncede bahsetmiştim. Bu iş bu zamana kalmayacaktı, DSİ'miz bu mahallede bir kanal çalışması yapması gerekliydi. İhalesini yapmıştı, yapınca tekrar bekledik, ancak daha sonra ihale kaldırıldı. Yani sel olayını önleyecek olan o kanalımız yapılamadı. Bizde bunun karşısında çalışmalarımızı başlattık, belki bitmesi bir riskti. Cesaretle çalışmalarımızı sürdürdük. Havaların soğuması nedeniyle bir süre çalışmalara ara vermiştik, bu esnada mahalle sakinlerimiz biraz tepki göstermişti. Şu anda altyapıları, stabilize çalışmalarıyla birlikte mahallemizde asfalt çalışmalarını da bitiriyoruz. Yine mahallede bin kamyona yakın stabilize çalışması gerçekleştirdik. Bir belediyenin belki bir yılda bitirebileceği bir işi biz bir kış günlerinde bitirdik. Mahallemiz trafik çizgilerine kadar yapıldı. Mahalle sakinlerimize ve Isparta'mıza hayırlı olsun" dedi."Biz seçimle değil, işimizle yarışıyoruz"Günaydın, başkan adaylarının 'seçim yaklaşınca yatırım yapıyor', 'asfalt yapmak önemli değil' yönündeki eleştirilerine de cevap verdi. Günaydın, "Biz seçimle yarışmıyoruz, biz işimizle yarışıyoruz. Zannetmesinler ki, seçime yetiştiriyor. Biz seçim adamı değiliz. 5 yıldan buyana gece-gündüz çalışan insan bunu seçim yatırımı mı kabul eder, hayır. Bizim yatırımımız 5 yıldan buyana gece-gündüz çalışmamız demektir. Devletimiz 15 yılda beldelerimize, şehre giriş çıkışlarına 120 km yol yapmış. Bizi takdir etsinler ki, bin 350 kilometre şehrimize asfalt yaptık. 'asfalt yapmak önemli değil' diyen beyhude insanlarımız var. Onlara da bu işaret olsun. Bu çalışmalarımızın hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunuyorum" şeklinde konuştu.Başkana hizmet teşekkürüMehmet Tönge Mahallesi Muhtarı Mustafa Uysal da, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Günaydın'a teşekkür etti. Uysal, "Belediyemiz bu kış gününde mahallemizin altyapısı ile birlikte asfaltını yaptı. Mahallemizdeki asfalt çalışmalarını uzun bir süredir bekliyorduk, bunun olmamasının sebebi ise DSİ'nin bizi oyalaması. 5 yıldır oyaladı. Drenajları yapmadığı için belediye buraya giremedi, sonunda DSİ bunu ödenek yetersizliğinden dolayı yapamayacağım demesi üzerine sağ olsun başkanımız mahallemizin asfaltını altyapısı ile birlikte yaptı. Bu çalışmalarından dolayı başta belediye başkanımız olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür ediyorum" görüşlerinde bulundu. - ISPARTA