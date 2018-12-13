Başkan Günaydın'dan Gül Küçük Sanayi Sitesine Doğalgaz Müjdesi

13 Aralık 2018 Perşembe 12:21



13 Aralık 2018 Perşembe 12:21

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Gül Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi. Gül Küçük Sanayi Sitesinin altyapı ve asfalt çalışmalarının sona bırakıldığını dile getiren Başkan Günaydın, esnaf ve sanatkara da doğalgaz müjdesi verdi. Günaydın, sanayi çarsına doğalgaz getirilmesi için gerekli girişimlerin yapıldığını ve bunun yanı sıra doğalgaz bağlantısında esnafa ilk maliyette de firma yetkililerinden indirim talebinde bulunduğunu belirtti. Esnaf ve sanatkarın gözü tok, bereket versin diyen insanlar gurubu olduğunu söyleyen Başkan Günaydın, "Isparta'mızı yaşanabilir ve ucuz kent yapma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Gül Küçük Sanayi Sitesinde bulunan esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi. Başkan Günaydın, "Esnaf ve sanatkarlarımızı dolaşıyoruz. Buranın altyapısını yapmayı en sona bıraktık, altyapı komple değişecek, asfaltı yapılacak. Bundan esnafımızın da haberi yok. Bu işler yapılmadan önce de tüm sanayimize doğalgaz hattı döşenecek. Geçen ay doğalgaz ile ilgili Torosgaz yetkilileri ile de görüşme yaptım ve sanayimizin tamamına doğalgaz sunacağız. Proje etüttü yapıldı. Bunu sanayi esnafımıza müjdelemek istiyorum. Isparta'mızın tamamına yakın bir noktasında doğalgaz yapımını bitirdik. Sanayi esnafımızın çoğu doğalgazı istiyor. Esnaf ve sanatkarlarımız doğalgazın ilk maliyetinden dolayı biraz çekiniyor, ancak buradan şunu da söylemek istiyorum, ilk maliyette de rakam pazarlığı olmuyor ancak onu da yaptım. 5 bin lira gibi bir rakam çıkıyor ancak bu rakamdan da bir fedakarlık istedik. Çünkü Isparta'yı ucuz kent yapma projem var. 10 yıldır suya zam yapmadık. Bir katkı olması gerekiyor. Isparta'mız yaşanabilir şehirlerde üst üste üç yıldır birincisi. Ucuz kent olmasını da istiyoruz. Isparta'mızı yaşanabilir ve ucuz kent yapma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu niyetle dolaştık, projelerle dolaşıyoruz. Bugün birkaç sokağımızı dolaştık. Esnafımızın, sanatkarımızın sorunlarına derman olabilir miyiz diye sorduk. Esnafımız 'bereket versin' diyen, gözü tok insanlar gurubu. Esnaf ve sanatkarımız için doğalgaz şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ISPARTA