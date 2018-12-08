Başkan Günaydın, Öğrenci Evine Konuk Oldu

08 Aralık 2018 Cumartesi 13:37



08 Aralık 2018 Cumartesi 13:37

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, üniversite öğrencilerinin evine konuk oldu.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, kendisini sosyal paylaşım sitesinden davet eden üniversite öğrencilerinin evlerine konuk olmaya devam ediyor. Ziyarette üniversite öğrencisi Sümeyye Öner, bir önceki ziyareti sosyal medyadan gördüğünü ve bunun üzerine kendisinin de Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı davet etmek istediğini söyledi. Öner, "Ben Başkanımızın ziyaretini Instagramda görmüştüm, başka bir arkadaş çağırmış. Benimde davet etmek ve ağırlamak aklıma geldi. Pek geri döneceğini zannetmiyordum ama sürpriz oldu, çok memnun olduk" dedi.Üniversiteyi kazanarak ülkenin çeşitli yerlerinden gelerek Isparta'da eğitim ve öğretim gören gençlerle her zaman bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, gençlerle öğrencilik yıllarına ait sohbet etti. Gençlerin fikir ve önerilerini de alan Başkan Günaydın, kendisinin de üniversitelerde dersler verdiğini, kürsünün bulunduğunu dile getirdi. Günaydın, "Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Bilime ve ilime yatkın bir yönüm var. Bugün gençlerimiz bizi davet edince de içimde bir güzellik oluyor. Bizi davet eden gençlerimiz bizim yavrularımız, evlatlarımız ve aynı zamanda da geleceğimiz. Böyle bir davete de hoşnutluk içerisinde gelmek istedim. Sümeyye Hanım ve arkadaşları birlik olup beni evine davet ettiği için bende severek geliyorum. İlim ve bilimin olduğu yerde, ilimle bilimle uğraşan kim varsa ben onları ziyaret ederim. Bu benim bir hasretimdir. Öğrencilerimizin davetine koşa, koşa, severek geldim. Gençlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - ISPARTA