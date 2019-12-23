Başkan Gündoğdu Anaokulu inşaatını inceledi

TİS Halit Narin Okul Müdür V. Fikret Akkaya'dan anaokulu hakkında bilgi alan Başkan Gündoğdu, 5 derslikli anaokulunun dönem sonuna yetiştirilmesi için yoğun çalışıldığını söyledi.

Anaokulu sınıfı gezildi

Ziyaret esnasında Halit Narin Okulu'ndaki anaokulu sınıfını ziyaret eden Başkan Gündoğdu, öğrencilere yakın ilgi göstererek sohbet etti. Genel durumları hakkında öğretmenlerinden bilgi aldı.

Okul Müdür V. Fikret Akkaya, anasınıfında 90 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Öğretmenlerin talepleri dinlendi

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelerek ziyaretini tamamladı. Samimi ve güzel bir ortamda gerçekleşen buradaki ziyarette öğretmenler tek tek söz alarak kendilerini tanıttı. Başkan Gündoğdu, öğretmenlere, sıkıntıları olup olmadığını sordu ve taleplerini dinledi.

Başarı diledi

Ferizli Belediyesi olarak önceliğin eğitim olduğunu vurgulayan Başkan Gündoğdu, "Eğitimcilerimize belediyemizin kapısı her zaman sonuna kadar açık. Sizlerin talepleri bizler için çok önemli. Ferizli'de başarı çıtasını daha yukarılara taşımak için yoğun çaba gösteriyoruz. Dolayısıyla taleplerinizi belediyemize gelerek te iletebilirsiniz. Sizlerin nezdinde tüm öğretmenlerimize başarılar diliyorum" dedi.