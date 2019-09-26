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Başkan Gündoğdu itfaiye haftası'nı kutladı

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, İtfaiye Haftası dolayısıyla Ferizli İtfaiye Teşkilatı'nı ziyaret ederek haftalarını kutladı.

26.09.2019 10:06Başkan Gündoğdu itfaiye haftası'nı kutladı

Gündoğdu, İtfaiye biriminde görevli personeli ziyaret ederek, kendileri kutladı ve görevlerinde başarı diledi.

İtfaiyenin insanların canını ve malını başta yangın olmak üzere birçok felakete karşı koruma amacıyla 24 saat hizmet veren cefakar bir örgüt olduğunu vurgulayan Gündoğdu, "Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan tüm itfaiye mensuplarının İtfaiye Haftası'nı kutluyorum." dedi.

İtfaiye çalışanları ise ziyaretleri dolayısıyla Gündoğdu'ya teşekkür etti.


Gündoğdu, İtfaiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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