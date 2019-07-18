18.07.2019 14:50
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Başkan Günel'den Volkan Konak'a sahnede teşekkür

Başkan Günel

Ünlü sanatçı Volkan Konak, AVM Amfi Tiyatro'da gerçekleşen bir konserle Kuşadalı hayranlarıyla buluştu.

Ünlü sanatçı Volkan Konak, AVM Amfi Tiyatro'da gerçekleşen bir konserle Kuşadalı hayranlarıyla buluştu. Konsere binlerce izleyici ile birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de katıldı. Konser sonunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Konak'ı tebrik ederek plaket verdi.

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Başkan Ömer Günel'e teşekkür ederek, "Ben de yarı Adalı sayılırım. Burada çok güzel anılarım oldu. Ömer Başkanımla da çok eskiden beri tanışırız. Böyle bir başkanın Kuşadası için büyük şans olduğuna inanıyorum" dedi. Başkan Ömer Günel ise "Volkan Konak bizim ailemizden bir parça. Kendisini Kuşadası'nda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. - AYDIN
Kaynak: İHA
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