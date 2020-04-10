Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Günel, hizmet ve yatırımları yerinde inceliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde ilçenin merkezi olan Türkmen Mahallesi'nde başlatılan alt yapı ve üst yapı çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

10.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:24
Başkan Günel, hizmet ve yatırımları yerinde inceliyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde ilçenin merkezi olan Türkmen Mahallesi'nde başlatılan alt yapı ve üst yapı çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mahalleyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri uzun yıllardır alt yapı ve üst yapı hizmeti görmeyen Türkmen Mahallesi'nde başlattıkları çalışmalara 7/24 esaslı mesai ile devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Türkmen Mahallesi 50. Yıl Caddesi'ne yakın sokakların alt yapı sorunları giderilerek yollara parke taşı ve bordür döşendi. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Gülistan, Varlık, Mert Sevgi, İnce, Tavaslı, Umut, Özer Türk Çalıkuşu 1, Huzur ve Bahçearası Sokaklarda parke taşı döşeme çalışması tamamlandı. Bölgede bulunan Sevinç Sokak ile Bahçearası Sokağın Candan Tarhan Bulvarı bağlantı sokaklarına sıcak asfalt döküldü. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Türkmen Mahallesi'nde yürütülen su ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarında ise sona gelindi. Mahallenin Gençlik Caddesi'ne yakın sokaklarında gerçekleştirilen su hattı, kanalizasyon, doğalgaz, telefon, internet ve elektrik alt yapı işlerinin ardından Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yol yapım çalışması yürütülecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkmen Mahallesi'nin 50. Yıl Caddesi ile Gençlik Caddesi arasında kalan bölgesinde devam eden alt yapı ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların iki ay içerisinde tamamlanacağını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel "Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte uzun yıllardır hizmetten mahrum kalmış Türkmen Mahallesi'nde alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Yaklaşık 4 aydır ekiplerimiz gece, gündüz, hafta içi, hafta sonu demeden çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalarımıza su ve kanalizasyon hattı, elektrik, telefon, internet gibi alt yapı hizmetlerinin yanı sıra doğal gaz hattı döşeme işlemini de eklemiştik. İki ay içerisinde bölgede tüm alt yapı ve üst yapı çalışmaları tamamlanacak. Bu süreçte bizden hiçbir desteği esirgemeyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu ve Büyükşehir bürokratlarına çok teşekkür ederim. Bu güç birliğiyle kentimize daha çok güzellik katacağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkmen Mahallesi, Kuşadası, Aydın, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
İstanbul’dan sonra bir kentimizde daha eczanelerden maske dağıtımına başlandı Haberler
İstanbul'dan sonra bir kentimizde daha eczanelerden maske dağıtımına başlandı
Haberler ›› Güncel ››Başkan Günel, hizmet ve yatırımları yerinde inceliyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:20: Koronavirüsü yendiler, çiçek ve alkışlarla taburcu oldular - Haber 16:20: Çin ile ikinci video konferans görüşmesi gerçekleştirildi - Haber 16:20: Güney Afrika'da kabine üyeleri Kovid-19'la mücadele için maaşlarından bağış yapacak - Haber 16:18: Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti - Haber 16:18: Gercüş'te korona virüs önlemli Polis Haftası kutlaması - Haber 16:14: İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı - Haber 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber