Başkan Günel'in projeleri Türkiye'ye örnek oluyor

Kuşadası Belediyesi 25 ayrı meslek grubu için 25 özel içerikli pandemi ile mücadele broşürü bastırarak bilgi paylaşımında bulundu.

Başkan Günel'in projeleri Türkiye'ye örnek oluyor
19.06.2020 10:15 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:42
Kuşadası Belediyesi 25 ayrı meslek grubu için 25 özel içerikli pandemi ile mücadele broşürü bastırarak bilgi paylaşımında bulundu. Pandemi ile mücadele süreci boyunca yaptığı çalışmalar ile Türkiye'nin en başarılı 4. belediyesi seçilen Kuşadası Belediye'si süreç içinde yaptığı çalışmalar ile hem ilklere hem de örnek sosyal belediyecilik hizmetlerine imza atıyor.

Pandemi boyunca bütün birimlerini alarma geçirerek kent genelinde seferberlik ilan eden Kuşadası Belediyesi normalleşme sürecinde de esnafı yalnız bırakmadı. Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne (TİM) bağlı ekipler,restoran, kafe, pastahane, kıraathane, çay bahçesi, spor salonu ve dernek lokali gibi işletmelerde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. TİM ekipleri tarafından 648 işletme periyodik olarak temizlenerek vatandaşlar için hijyenik ve güvenli bir hale getiriliyor.

Kuşadası'nda korona virüse karşı tedbiri hiçbir zaman elden bırakmayacaklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel,"Normalleşme adımlarının yaşama geçirilmesi riskin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de halkımızın sağlığını korumak için belediye olarak elimizden geleni yapacağız. Mücadele sürecimizde 25 meslek grubu için 25 ayrı pandemi ile mücadele bilgilendirme broşürü hazırladık. Broşürleri Güvercinmasa gezici ekibimiz her meslek grubuna ayrı ayrı dağıtıyor. Buradaki amacımız her meslek grubunun genel kurallar haricinde kendine özgü alması gereken önlemler konusunda bilinçlenmesini sağlamak. İlçemizi ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı misafirlerimizden tek bir isteğim var. O da sosyal hayatta kurallara uyup ilk günkü gibi virüsten korunma yöntemlerini uygulamaya devam etmeleri. Pandemi ile mücadelede en önemli gücümüz bireysel tedbir olduğunu unutmayalım" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası, Türkiye, Güncel, Haber

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