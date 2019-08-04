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Başkan Günel, kardeş kent ziyareti için ABD'ye gitti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kardeş kent ziyareti için Amerika Birleşik Devletleri"nr (ABD) gitti.

04.08.2019 05:45 Başkan Günel, kardeş kent ziyareti için ABD'ye gitti
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kardeş kent ziyareti için Amerika Birleşik Devletleri"nr (ABD) gitti.

Kuşadası'nın kardeş kenti Monterey'de çeşitli etkinliklere katılan Başkan Günel, ayrıca Monterey kentinin atık su arıtma tesisini de ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turhan, Belediye Meclis Üyesi Ali Kotan ve mimar Levent Köylü'nün eşlik ettiği Başkan Günel, " Amerika'daki kardeş kentimiz Monterey ziyaretimizde Atık Su Arıtma Tesisi'ni ziyaret ettik. Atık suların, kullanılabilir ve içme suyuna dönüştürülmesi üzerine geliştirdikleri sistemlerinin deneme laboratuvarını yakından inceledik. Genel Müdür Yardımcısı Tamsen R. MnNarie ve Saha Çalışmaları Koordinatörü Jonathan Mungcal'ın sunumlarıyla, Monterey One Water şirketinin yaptıkları araştırmaları ve çalışmalar hakkında bilgi edindik. Keyifli, öğretici sunumları ve misafirperverlikleri için kendilerine çok teşekkür ederiz " dedi. - AYDIN

Amerika Birleşik Devletleri, Ömer Günel, Kuşadası, Güncel

Kaynak: İHA

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