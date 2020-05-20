Başkan Günel, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek korona virüs salgını sürecinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi aktardı.

Başkan Günel, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
20.05.2020 18:33 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:33
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek korona virüs salgını sürecinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi aktardı.

Başkan Ömer Günel'i tebrik eden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, başarılarının devamını diledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi'nin Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) tarafından yapılan 'Korona virüs salgınının Toplumsal, Ekonomik ve Siyasal Etkileri' araştırmasında Türkiye'nin en başarılı 4'üncü ilçe belediyesi seçilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ankara'da ziyaret ederek pandemi sürecinde yaşama geçirilen çalışma ve hizmetlerle ilgili olarak detaylı bilgi aktardı.

Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Volkan Alkış'ın da eşlik ettiği ziyaretin ardından konuşan Başkan Ömer Günel, Türkiye'de ilk vakanın açıklandığı 11 Mart tarihinden itibaren belediyenin ilgili tüm birimleri ile birlikte teyakkuza geçtiğini belirtti. Başkan Ömer Günel, "Göreve başladığım ilk günden itibaren, mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimler alanında sahip olduğu sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürdük. AKAM tarafından 30 büyükşehirin ilçelerini kapsayan kamuoyu araştırmasında elde ettiğimiz başarı da partimizin ilke ve politikalarının halkımız nezdinde nasıl doğru karşılık bulduğunu ve takdir edildiğini bir kez daha göstermiştir. Partimiz CHP'den, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'ndan aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçte çok değerli Genel Başkanımız ile bir araya gelmek moral ve motivasyonumuzu daha da arttırdı" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ömer Günel, Kuşadası, Politika, Haber

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