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Başkan Günel meslek kuruluşları ile dijital toplantıda bir araya geldi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, meslek kuruluşlarının başkanlarıyla video konferans yöntemi ile toplantı yaptı.

16.04.2020 20:01 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:01
Başkan Günel meslek kuruluşları ile dijital toplantıda bir araya geldi
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, meslek kuruluşlarının başkanlarıyla video konferans yöntemi ile toplantı yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede dünyayı etkisi altına alan korona virüsün (Covid-19) yaklaşan turizm sezonu öncesi Kuşadası ekonomisine yaptığı olumsuz etkiler ile çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in öncülüğünde yapılan toplantıda, dünyayı etkisi altına alan korona virüsün (Covid-19) yaklaşan turizm sezonu öncesi ilçe ekonomisine yaptığı olumsuz etkiler ve çözüm önerileri konuşuldu. Dijital platform üzerinden gerçekleşen görüşmeye Kuşadası Ticaret Odası Başkanı (KUTO) Serdar Akdoğan, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESO) Başkanı Ahmet Çalım, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı (KODER) Tacettin Özden, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüsnü Öten ile Aydın Turist Rehberleri Odası (ATRO) Başkanı Ozan Sayın katıldı.

Kuşadası ekonomisinin ve paydaşlarının süreçten en az zararla çıkması için çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda, salgın hastalığın kentte neden olduğu mali krizin yansımalarını asgariye indirmek için devlete somut taleplerle gidilmesi gerektiği kararlaştırıldı. TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, salgın hastalık sebebi ile yaşanan krizin 2020 sezonu ortalarında bitmesi durumunda iç pazarla ilgili çalışmaların yapılması gerektiğinin altını çizdi. Belediye Başkanı Ömer Günel, koronavirüs nedeniyle yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen Kuşadası'nın turizm sezonuna hazır bir şekilde gireceğini söyledi.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan salgın hastalığın Türkiye'ye sıçramasıyla birlikte ilçedeki önlemleri en üst seviyeye çıkardıklarını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Cadde, sokak, kamu binaları ve halkın yoğun olarak kullandığı yerlerde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarımız 34 gündür aralıksız sürüyor. Ancak belediye olarak ciddi bir gelir kaybına uğradık. Çünkü şu an kira ve vergi tahsil edemiyoruz. Bu süreçte çalışanlarımızı mağdur etmemek için elimizden geleni yapacağız. Uzun süredir hizmet almayan Kuşadası'nın kalbi konumundaki Türkmen Mahallesi'nin alt ve üst yapısını Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yeniliyoruz. Ayrıca Balıkçılar Meydanı da yakında yeni yüzüne kavuşacak. Sağlık ve Kahramanlar Caddesi gibi turistik trafiğin yoğun olduğu alanlarda da bakım ve onarım çalışmalarımızı tamamladık. Kriz sona erdiğinde Kuşadası'nın sezona hazır bir şekilde gireceğinden esnaf ve turizmci hemşehrilerimin kuşkusu olmasın" dedi.

Salgın hastalığın olumsuz etkilerinin Türkiye'de de ciddi bir şekilde görüldüğünü ifade eden Başkan Ömer Günel, "Tüm dünyada yaşanan bu zor süreç ülkemizde de ciddi etkileri ile devam ediyor. Umudumuz en kısa zamanda salgının kontrol altına alınarak yaşamlarımızın normalleşmesi. Bu zor dönemde, sağlık ve iş kayıplarından dolayı ihtiyaç sahibi durumuna gelen vatandaşlarımıza el birliği ile yardım edeceğiz. Herkes kendi etki alanında ihtiyaç sahiplerine dokuna bilemeli. Bu sıkıntılı ve zor süreci, ancak herkes taşın altına elini koyarsa atlatabiliriz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Ömer Günel, Kuşadası, Aydın, Güncel
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