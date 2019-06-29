29.06.2019 15:16
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Başkan Günel, vatandaşların sorunlarını bire bir dinliyor

Başkan Günel, vatandaşların sorunlarını bire bir dinliyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim öncesinde verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel , seçim öncesinde verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor. Başkan Ömer Günel, kendisinden görüşme talep eden vatandaşları başkanlık makamında kabul ederek sorunlarını bire bir dinliyor. 2 gün boyunca birim müdürleriyle birlikte vatandaşları makamında kabul eden Başkan Ömer Günel, sorunların çözümünde vatandaşlarla bire bir görüşmenin daha etkili olduğuna dikkat çekerek, vatandaşlarla buluşmaya devam edeceğini kaydetti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kendisinden görüşme talep eden vatandaşları 2 gün boyunca makamında ağırladı. Kuşadası Belediyesi Birim Müdürleri'nin de katıldığı görüşmelerde vatandaşların talepleri değerlendirilerek sorunların çözüm yolları arandı.

Kuşadası'nın yıllardır biriken ciddi sorunları olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel, sorunların en büyüğünün istihdam problemi olduğunu kaydetti. Vatandaşların kendisinden en çok iş talep ettiğini belirten Başkan Ömer Günel " Kuşadası Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sorunlarını daha hızlı çözebilmek için bire bir görüşme yöntemine yöneldik. Hemşehrilerim benden en çok iş talep ediyorlar. Fakat kamuoyuyla daha önce de paylaştığımız gibi Kuşadası Belediyesi'ne yoğunluktan dolayı işçi alımı yapamıyoruz. Elimize ulaşan CV'leri kurduğumuz istihdam birimi ile işçi arayan kurumlara ileterek bu sorunu en asgariye indirmeye çalışıyoruz. Alt yapı ve üst yapı problemleri üzerinde ciddi çalışmalarımız var. Büyükşehir Belediyemizle birlikte sorunların çözümlerini arıyoruz" dedi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Kuşadası Belediyesi , Kuşadası , Ömer Günel , Güncel

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