Başkan Günenç "halkımız memnun" dedi

Başkan Günenç" Çok şükür Ramazan bayramını sorunsuz atlattık. Kumsallarımız baştan sona kadar bayram öncesi iş makineleriyle temizlenerek, halkımızın kullanımına sunuldu. Sahilde yaşanan yoğunluğa rağmen, çöp toplama hizmetleri aksamadı. Bayram boyunca Enez Sahilinde yer alan biyolojik arıtma tesisimizde her hangi bir sorun yaşanmadı."dedi. Günenç, "Gerek Belediyemizin web sitesine gelen mesajlar, gerek halkımızla ve esnaflarımızla yaptığımız birebir görüşmeler sonucu; Enez halkı ve sahil sakinlerinin, Ramazan boyunca aralıksız devam eden belediye hizmetlerinden memnun olduğunu gördük. Bayram mesaisi boyunca özverisini elden bırakmayan tüm belediye meclis üyelerimize, mesai arkadaşlarımıza ve desteğini esirgemeyen Enez halkı ve sahil sakinlerine teşekkür ederim."diyerek sözlerine son verdi.

Kaynak: Bültenler