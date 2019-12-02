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Başkan Güney'den Kaymakam Ateş'e teşekkür belgesi

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Susurluk Kent Konseyi tarafından Belediyenin yol yapım çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla başlatılan "Bir taş da sen koy" kampanyasına yaptığı katkıları için Kaymakam Osman Ateş'e Teşekkür belgesi takdim etti.

02.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:34Başkan Güney'den Kaymakam Ateş'e teşekkür belgesi
Belediye Başkanı Nurettin Güney, Susurluk Kent Konseyi tarafından Belediyenin yol yapım çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla başlatılan "Bir taş da sen koy" kampanyasına yaptığı katkıları için Kaymakam Osman Ateş'e Teşekkür belgesi takdim etti.

Belge teslim töreninde "El ele, gönül gönüle verdiğimizde aşamayacağımız hiçbir sorun yok" diye konuşan Nurettin Güney, "Daha güzel, daha temiz, daha yaşanılası bir Susurluk olma adına sağladığı katkılarından dolayı Kaymakamımız Osman Ateş'e teşekkür ediyorum." dedi. 'Bir Taş da Sen Koy' kampanyasının örnek bir girişim olduğunu belirten Başkan Güney, kampanyaya gösterilen ilgiden memnun olduğunu açıkladı. - BALIKESİR

Nurettin Güney, Kent Konseyi, Osman Ateş, Susurluk, Güncel

Kaynak: İHA

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