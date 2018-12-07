Başkan Güney, Gül Bahçesi Proje Alanında İncelemelerde Bulundu

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, yapımı devam eden "Gül Bahçesi Projesi"ni inceledi.

Başkan Güney, Kızılcahamam- Ankara istikametindeki çıkış bölgesine yapılacak Gül Bahçesi Projesi ile ilgili bilgi aldı. Güney, yapımı devam eden proje tamamlandığında Kızılcahamam'ın çıkışında çok güzel bir görüntü oluşturacağını vurgulayarak, projenin kısa zamanda tamamlanacağını belirtti. Güney, projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Toplam alanı 3 bin metre olan gül bahçesinde iki adet meydan ile yürüyüş yolları, 3 adet kapalı oturma birimi (kamelya), 2 adet gölge amaçlı yarı açık oturma alanı (asma-germe branda), 1 adet pergole, bank ve duvar üzeri oturma birimleri, aydınlatma, bin 800 metre yeşil alan, 30 farklı türde bitkiler, 3 bin adet gül türleri, çiçek parterleri yer alacak. - ANKARA