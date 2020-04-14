Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Güngör: "10 binden fazla aileye gıda yardımı yapıyoruz"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, korona virüs tedbirleri kapsamında 10 bin aileye gıda yardımı yapıldığını ve kiracı olan esnafın kapalı oldukları süre içinde kiralarının alınmayacağını söyledi.

14.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:19
Başkan Güngör:
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, korona virüs tedbirleri kapsamında 10 bin aileye gıda yardımı yapıldığını ve kiracı olan esnafın kapalı oldukları süre içinde kiralarının alınmayacağını söyledi.

Başkan Güngör, yaptığı açıklamada, korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının alınmasının ardından, vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılandığını dile getirdi. Kentin 77 noktasında belediye ekmek büfelerinin hizmet verdiğini söyleyen Güngör, "Belediyemizin halk ekmek fabrikası 40 binden fazla ekmek üretiyor. Merkezdeki fırınlarımızda, bizim halk ekmek fabrikamızın 7-8 katı fazlası üretim kapasitesi var. Vatandaşlarımız hiç bir eksiklik hissetmeyecektir. Sosyal Hizmetler birimimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi 10 binden fazla ailemize gıda yardımları da yapılıyor. Talep olması durumunda devam edeceğiz" dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri kapanan ve işi azalan esnaf için çalışma yaptıklarını kaydeden Başkan Güngör, "Bizim belediye mülkiyetinde bulunan vatandaşlar ve kiracı olanlar için alınan tedbirler çerçevesinde, kapalı oldukları sürenin kirasını almayacağız. İş yeri açık olanlardan da kira oranlarını 3 aylık süre ile yüzde 50 olarak alacağız" dedi.

Kahramanmaraş'ın 30 büyükşehir içerisinde 23 şehirden daha ucuz su hizmeti verdiğini söyleyen Güngör, "2017 yılında su ücretleriyle ilgili bir tarife düzenlenmiş ve her yıl Ocak ayında o dönemin enflasyonuna göre güncellenmesi şeklinde bir düzenleme yapılmış. Biz yeni bir meclis kararı alarak yeni bir tarife düzenlemedik. Yılbaşında bu süreci 2 ay ötelemiştik. Şu anda 3 ay daha öteleme yapıyoruz ve Mayıs ayına kadar su ücretlerine zam yapmayacağız. Eğer süreç devam ederse tekrardan değerlendirme yaparız. Hiçbir kesinti şu ana kadar yapmadık ve yapmayacağız da. Su hizmeti kesintisiz olarak sürdürülecek" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Gamze’nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur’dan duygusal paylaşım Haberler
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Haberler ›› Güncel ››Başkan Güngör: '10 binden fazla aileye gıda yardımı yapıyoruz' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:27: Denizli'nin birçok bölgesinde sabit pazar uygulamasına geçildi - Haber 15:26: Erdoğan: "Yeni infaz düzenlemesiyle sistemin işleyişini hem mağdurlar hem suçlular açısından çok... - Haber 15:26: Erdoğan: "Yargı Reformu Stratejimizi, bu sürecin en önemli halkalarından biri olarak görüyorum." - Haber 15:26: Vali Yerlikaya 39 kaymakamla video konferans ile toplantı yaptı - Haber 15:26: Denizli'de caddeler yıkanıp dezenfekte edilmeye devam ediyor - Haber 14:12: Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek - Haber 12:47: Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı - Haberler 12:24: Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor - Magazin