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Başkan Güngör: "Kurumlarımız arası koordinasyondan memnunuz"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Ulusal deprem tatbikatında, kurumlarımız arasındaki koordinasyon iyi bir şekilde gerçekleşirken tüm birimlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

11.10.2019 17:06Başkan Güngör:
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Ulusal deprem tatbikatında, kurumlarımız arasındaki koordinasyon iyi bir şekilde gerçekleşirken tüm birimlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Kahramanmaraş merkezli düzenlenen ulusal deprem tatbikatı sonrası Kahramanmaraş Valiliğinde düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Başkan Güngör, deprem tatbikatında eksikliklerin tespit edildiğini ve tek tek not alındığını ifade etti.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile KASKİ Genel Müdürlüğü'nün tatbikata destek verdiğini söyleyen Güngör, "Tüm birimleriyle tatbikata destek verdi. Birimler kendilerine belirtilen yerlerde konuşlanarak tatbikat süresince görevlerini en iyi şekilde icra etti. Yürütülen tüm çalışmalar tek tek not alındı, eksiklikler tespit edildi. Tatbikatın ilk gününden son gününe kurumlar arasında sağlanan diyalogdan son derece memnunuz. Bu tatbikata katılan tüm kurumlarımızı ve birimlerimizi tebrik ediyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: İHA

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