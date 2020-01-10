Haberler » Güncel » Başkan Gür'den şoför esnafına nefes aldıracak müjdeler - Haber

Başkan Gür'den şoför esnafına nefes aldıracak müjdeler

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde bazı değişikliklere gidildiğini bildirdi.

10.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:56Başkan Gür'den şoför esnafına nefes aldıracak müjdeler
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep , Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde bazı değişikliklere gidildiğini bildirdi.

Başkan Gür, C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahiplerinin taşımasını üstlendikleri eşyalar için taşıma senetlerini taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işleme zorunluluğunun 1 Ocak 2021 tarihine kadar ertelendiğini söyledi.

Gür, sayısal takograf ünitelerindeki verileri taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi takip eden ay içerisinde Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine gönderme zorunluluğunun da 1 Ocak 2024 tarihine kadar ertelendiğini ifade etti.

Recep Gür ayrıca, yolcu taşıma faaliyetlerinde kullanılan araçlarda iç ve dış kamera ile 7 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurma zorunluluğunun ise yine 1 Ocak 2024 tarihine kadar ertelendiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklama ile dijital takografların takılma zorunluluğunun da 10 Temmuz 2020 tarihine kadar ilave ek süre verildiğini belirten ÇESOB Başkanı Recep Gür, "Şoför ve nakliyeci esnafımızı sıkıntıya sokan dijital taograf takma zorunluğu 10 Temmuz 2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Kararın ertelenerek yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımıza bu imkanı sağlayan tüm yetkililere teşekkür ediyorum" dedi. - ÇORUM

Recep Gür , Çorum, Gür, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:47  Kahramanmaraş gece define ararken jandarmaya yakalandılar - Haber
18:47  Ankara emniyet müdürü servet yılmaz'dan emekli olan 3 bekçiye plaket - Haber
18:47  Ankara jeffrey ve beraberindeki heyet dışişleri bakanlığı'ndan çıkış yaptı - Haber
18:47  Kilyos'ta balıkçı teknesine çarpan tankeri kısırkaya'da bekliyor - Haber
18:46  Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'dan emekli olan bekçilere plaket - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den İrak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
10.01.2020 18:47:48