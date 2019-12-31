Başkan Gür'den yeni yıl mesajı

HAKKARİ (İHA) – AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Gür mesajında, ülke ve millet olarak ileri gitmenin gayesiyle, gelişme yolunda basamakları hızlı adımlarla çıktıklarını ifade ederek, "Yarınımızın bu günümüzden ileride olması için her yeni yıl, yeni ve büyük Türkiye'nin inşasında bir tuğla daha koymamıza vesile olacaktır. Millet olarak sorunlarımızın aşılması, huzur ve güven dolu müreffeh bir Türkiye'de yaşama arzusunu birlikte paylaşan tüm Hakkarili kardeşlerimle beraber, geçmişin muhasebesini yaparak, yeni projeler ve değişimlerle, insanlarımızın yarına daha umutla bakabilmesini umut ediyor ve bu gayret ile çalışmaya devam etmekteyiz" dedi.



2020 yılında da aynı gayret ve çabayı fazlasıyla göstereceklerini dile getiren Başkan Gür, mesajının devamında ise, "Türkiye'mizin büyüme ve kalkınmasının artarak devamını temenni ediyorum. Ülkemizin, bölgesinde ve dünyada gücünü arttırarak 2023 hedeflerine sağlam bir iradeyle ulaşacağına inancım tam. Teşkilatımız ve hemşehrilerimizle şehrimizin gelişmesi ve kalkınması için her alanda çalışmaya, heyecanımızı da diri tutmaya devam edeceğiz. Bu anlamda siz kıymetli hemşehrilerimizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyor, 2020 yılının ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa esenlik, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA