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Başkan Gür hastane inşaatında incelemelerde bulundu

AK Parti Batman İl Başkanı Av. Abdullah Akif Gür, yapımı devam eden Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

03.10.2019 16:19Başkan Gür hastane inşaatında incelemelerde bulundu
AK Parti Batman İl Başkanı Av. Abdullah Akif Gür, yapımı devam eden Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

300 yataklı Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde incelemede bulunarak çalışmalar hakkında bilgi alan Gür'e Batman İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu eşlik etti. Hastanenin bir an evvel bitirilip halkın hizmetine açılması için konunun takipçisi olacaklarını kaydeden Gür, yeni hastaneyle birlikte kentin sağlık alanında rahat bir nefes alacağını söyledi. - BATMAN

Batman, Gür, Güncel

Kaynak: İHA

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