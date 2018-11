Başkan Gür'ün Çocuk Sevgisi

25 Kasım 2018 Pazar 10:52



Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür 'ün çocuklara gösterdiği ilgi ve sempatik tavırları, yöre halkından tam not aldı.Başkanlık görevine başladığı günden bugüne kadar hiçbir vatandaşın gönlünü kırmayan düğün, taziye ve özel günlerinde yanlarında olan Başkan Gür'ün çocuklara olan sevgisi ise takdirle karşılanıyor. Merkez , ilçe, köy ve mezralarda sürekli halkla iç içe olan Başkan Gür, gittiği her yerde karşısında gördüğü çocuklara yakın ilgi gösteriyor. Başkanın sarıldığı engeli bir çocuk ise, başkanın sevecen tavrı ve kendisine dokunuşu karşısında gülerek karşılık vermesi herkesi duygulandırdı.Başkan Gür'ü gördükleri her yerde kendisine sarılarak sevgi gösterilerinde bulunan çocuklar, ona yakın ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çekip sosyal paylaşım sitelerinde paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorlar.Hakkari'deki vatandaşlar, Başkan Gür'ün çok farklı bir yapıya sahip olduğunu belirterek, hiç kimseyi kırmadığı gibi her zaman halkın içinde olduğunu ve bu duyarlılıktan dolayı da kendisine teşekkür ettiler. - HAKKARİ