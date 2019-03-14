Başkan Gür ve Özbek'ten Çukurca'ya Ziyaret

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AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ile MHP İl Başkanı Fatih Özbek, Çukurca ilçesini ziyaret etti.Gür ve Özbek ile bazı partililer, Çukurca ilçesine giderek park yapılması planlanan Bayrak Tepe'deki alanı gezdi.Burada incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca da ziyaretçilere proje ile ilgili bilgi verdi.Gür ve beraberindekiler, ardından kaymakamlığa geçerek burada Ayca, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın ve İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız ile sohbet etti.Gür, ilçedeki hizmetlerinden dolayı Ayca'ya teşekkür etti.