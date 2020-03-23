Başkan Gürbüz'den moral ziyaretleri

Başkan Fatih Gürbüz; ''Tüm dünyayı ve ülkemizi tehdit eden Koronovirüs sebebiyle çok yoğun ve zorlu bir çalışma dönemine giren tüm sağlık çalışanlarımıza ve Polis memurlarımıza, özverileri çalışmaları için ne kadar teşekkür etsek azdır. Varlıkları her zaman bizlere büyük güç ve moral veren sağlık ve emniyet kahramanlarımıza, saygılarımızı sunuyoruz''dedi.

Kaynak: Bültenler