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Başkan Gürer'den Genelkurmay Başkanı Gürer'e ziyaret

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Gürer'i ziyaret etti.

19.09.2019 09:23Başkan Gürer'den Genelkurmay Başkanı Gürer'e ziyaret
Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Gürer'i ziyaret etti.

Bayburt Demirözü ilçe Belediye Başkanı Arslan Gürer, iş adamı Atıf Muslu ve İmdat San ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Gürer'i ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Gürer'e Bayburt ve Demirözü ilçesi hakkında bilgiler veren Başkan Arslan misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genelkurmay Başkanı Gürer ise Başkan Arslan ile iş adamı Atıf Muslu ve İmdat San'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - BAYBURT

Nurettin Arslan, Demirözü, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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