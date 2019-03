Başkan Gürkan, 5 Yılını Değerlendirdi

Kaynak: İHA

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, "Battalgazi Belediyesi olarak beş yıl içerisinde tarihin hiçbir dönemine sığmayacak güzel işler yaptık" dedi.Gürkan, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyeleri ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder ile birlikte Battalgazi Belediye Meclisi AK Parti Grup Toplantısına katıldı. Toplantı sonrası 2014-2019 yılları arası AK Parti Battalgazi Belediye Meclis Üyelerine plaket takdim edildi. Toplantıda konuşan AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, "Hep beraber aynı minval üzerinde aynı hedefe doğru yürümeye çalıştık. Aynı düşünceyle hareket edip, aynı hedefi ortak olarak belirlememiz gerçekten Battalgazi'mize güzel hizmetler kazandırdı" ifadelerini kullandı. Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi olarak beş yıl içerisinde önemli hizmetler yaptıklarını dile getirdi. Battalgazi Belediyesi olarak beş yıl içerisinde güzel hizmetlere imza attıklarını ifade eden Gürkan, "Ben, belediye çalışmasının bir ekip çalışması olduğuna inanıyorum. Bir taraftan bürokratik yapı ve yönetim yapısı, diğer taraftan da meclis yapısı. Biz meclisimizle ve gerek belediye bürokrasisiyle birlikte Battalgazi Belediyesi olarak 2014 ila 2019 yılları arasında beş yıl içerisinde gerek belediyeciliğin bütün temel ilkeleri esas alınarak her ilke üzerinden güzel hizmetler yapıldı" şeklinde konuştu. AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise "Hepinizin eline, gönlüne, yüreğine sağlık. Siyasetin her zaman koşarak yapılmayacağını bazen durmak, bazen yürümek gerektiğini çok net ifade etmek isterim. Durduğunuz zamanda nerede, nasıl durduğunuzun herkesin gördüğünü bilmelisiniz. Bu vesileyle siyasette koştuğunuz zamanlar ve omurgalı bir duruş sergilediğiniz için meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de meclis üyelerine teşekkür ederek, "Elinize sağlık. Her zaman birlikte yol yürüyoruz. Davaya sahip çıkan arkadaşlarımız. Bundan sonra görev alacak arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum" diye konuştu. - MALATYA