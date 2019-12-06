Haberler » Güncel » Başkan Gürkan'dan engelli gence doğum günü sürprizi - Haber

Başkan Gürkan'dan engelli gence doğum günü sürprizi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ismi Recep Tayyip olan engelli gencin evini ziyaret ederek gencin doğum gününü kutladı.

06.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:51Başkan Gürkan'dan engelli gence doğum günü sürprizi
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ismi Recep Tayyip olan engelli gencin evini ziyaret ederek gencin doğum gününü kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, davet üzerine Yeşilyurt ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesinde ikamet eden Aldemir ailesini ziyaret ederek, engelli Recep Tayyip'in doğum günü kutlamasına katıldı.

Başkan Gürkan'ın ziyareti karşısında çok heyecanlanan Recep Tayyip Aldemir'in mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Recep Tayyip'in doğum günü kutlamasına katılmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Bugün Recep Tayyip'in doğum günü, doğum gününe bizleri davet ettiler. Bizler de doğum gününe icabet ettik. İyi ki doğdun diyoruz. Allah yaşı ve ismi ile müsamaha etsin. Allah anasına babasına bağışlasın. Ailesi ile huzurlu bir ömür temenni ediyorum. Nice hayırlı yaşları olsun. Doğum gününü kutluyorum. Hayırlı bir ömür temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

18 yaşına giren Recep Tayyip Aldemir ise, doğum gününü kutlayan Başkan Gürkan'a teşekkür ederek, yapılan ziyaret karşısında çok heyecanlandığını ve duygulandığını söyledi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Recep Tayyip ve kardeşine hediye vererek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - MALATYA

Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Gürkan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:04 Diyarbakır HDP önündeki eylemde 95'inci gün (2) - Haber
16:04 Dinar'da kış tedbirleri toplantısı - Haber
16:04 Denizli'deki yangında dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu taburcu edildi - Haber
16:03 İstanbul'u koşuyorum serisinde bir ilk; paten yarışı! - Haber
16:03 CHP'li Kaya, öğretmenlerin derse girmediği okulun yönetimiyle görüştü - Haber
15:46 İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar - Haber
14:37 Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi - Haber
14:35 Cinsel istismara uğradığını ailesine söyledikten sonra intihar eden Ayşenur'un kuzeni serbest bırakıldı - Haber
14:29 Edremit eski Belediye Başkanı Kılıç hakkında "Rüşvet" suçundan yakalama kararı çıkarıldı - Haber
13:22 Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı - Haber
6.12.2019 16:06:06