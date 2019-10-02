Haberler » Güncel » Haber

Başkan Gürkan'dan Gümrük Müdürü Aydemir'e ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni göreve başlayan Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Malatya Bölge Müdürü Dr. Musa Aydemir'i ziyaret etti.

02.10.2019 18:17Başkan Gürkan'dan Gümrük Müdürü Aydemir'e ziyaret
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni göreve başlayan Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Malatya Bölge Müdürü Dr. Musa Aydemir'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Dr. Musa Aydemir, "Kurumumuz 6 ilde hizmet vermektedir. Ticaret Gümrük ile ilgili faaliyetlerde bulunup, firmalarımızı birimlerimizi bilgilendirmek, gümrük işlemlerimizi hızlandırmaya ve maliyetleri düşürmeye çalışıyoruz. Bölge Müdürlüğü olarak 5 havalimanımızda hizmet veriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza desteklerinizden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Aydemir'e yeni görevinde başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "Daha önce bizleri ziyaret gelen Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürümüze ziyarette bulunmaktayız. Gümrük Bölge Müdürlüğümüzün binasının yapımında emeği geçen, başta eski Gümrük Bakanımız AK Parti MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci'ye teşekkür ediyorum. Gümrük Müdürlüğümüzün binası onun döneminde yapılmıştı. Güzel bir bina olmuş, birimler yerleşmiş, güzel ofisler oluşturulmuş, bu ortam içerisinde güzel hizmetler yapacaklarına inanıyorum. Çalışanlara başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 5 İlimizin Bölge Müdürlüğü olarak aktif görev yapmakta, bu bölgede de gümrükleme işlemlerinin yürütülmesi, ithalat ve ihracat işlemlerin görülmesi noktasında aktif çalışmalar yapılıyor" şeklinde konuştu. - MALATYA

Fırat Gümrük, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:31 Fabrikadaki yangına camdan girerek müdahale ettiler
23:31 Foça'da 'öncelik hayatın öncelik yayanın' etkinliği
23:31 Abd'de büyük yangın 7 ev kullanılamaz hale geldi
23:31 Limoges csp maçının ardından
23:30 Dışişleri Bakanlığından Irak'a seyahat uyarısı
23:29 Bahreynli iş adamı heyetinden Elazığ'a ziyaret
23:28 Yaralı çocuk askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı