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Başkan Gürkan'dan Müdür Dağdeviren'e ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türk Polis Teşkilatının 175. Kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'i ziyaret etti.

09.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:20
Başkan Gürkan'dan Müdür Dağdeviren'e ziyaret
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türk Polis Teşkilatının 175. Kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'e yapmış olduğu ziyaret esnasında Polis Haftasını kutlayıp, şeref defterini imzaladı. Polis Haftası münasebetiyle İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Başkan Gürkan, "Malatya Polis Teşkilatımız deprem dolayısıyla yoğun bir çalıma içerisine girdi. Akabinde bütün dünyayı etkileyen, insanlığı tehdit eden korona virüs ile ilgili oluşturulan vefa timleri ile vatandaşlarımızın sağlığı için uygulanması gereken kurallar noktasında gerekli çalışmalar yoğun bir şekilde yerine getirilmekte. Bu gayretli çalışmalarından dolayı değerli Emniyet Müdürümüzün şahsında bütün emniyet personelimizi kutluyor, aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum. Bu zor süreçte cansiperane bir çalışma sergileyen doktorlarımıza, hemşirelerimize, Emniyet Mensuplarına ve Belediye çalışanlarımıza bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu özverili çalışmalarından dolayı Emniyet Teşkilatımıza destek olmak için yarın saat 21.00'de alkışlarımızla destek vereceğiz" ifadelerini kullandı. Ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileten İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ise, "Tüm teşkilatımız, şahsım ve personelimiz adına Polis Haftası münasebetiyle ziyaretten dolayı minnet ve şükranlarımı iletiyorum. Belediyemizle, Jandarmamızla kol kola görevlerimizi yapmaya çalışıyoruz. 175 yıldır ayakta olan Türk Polis Teşkilatı inşallah dimdik ayakta kalacaktır. Halkımız ve sizlerin bizleri destekleyen ve devletimizin sayesindedir. Bizler hizmet etmeye, vatandaşın emrinde olmaya ve görevini en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bütün teşkilatımızın ve teşkilat mensuplarının gününü kutluyorum. Fedakar ve cefakar ailelerine saygılarımı sunuyorum. Şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Selahattin Gürkan, Ercan Dağdeviren, Malatya, Polis, Güncel
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