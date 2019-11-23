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Başkan Gürkan'dan Öğretmenler Günü kutlaması

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, '24 Kasım Öğretmenler Günü' nedeniyle bir mesaj yayımladı.

23.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:59Başkan Gürkan'dan Öğretmenler Günü kutlaması
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, '24 Kasım Öğretmenler Günü' nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kendisinin de öğretmen olduğunu hatırlatarak, Öğretmenler Günü'nün önemine dikkat çekerek, bu günün bilgi, birikim, özveri, sabır, şefkat ve hoşgörü üzerine kurulan öğretmenlik mesleğini icra eden öğretmenlerin hatırlanması adına önemli bir gün olduğunu kaydetti. Öğretmenlerin okullarda sadece bir eğitici olmadıklarını, onların aynı zamanda öğrencileri için bir anne, bir baba olduklarını belirten Gürkan mesajında, "Öğretmenler Ülkemizin ve milletimizin yarınları için bir mimardır. Sevgiyle, şefkatle, sabırla, vatan ve millet sevgisini öğrencilerine nakşeden öğretmenlerimizin, milletimizin gönlünde ayrı bir yeri bulunmaktadır. Ben de bir eğitimci olarak, bu mesleği icra etmenin her daim gururu ve mutluluğunu yaşadım. 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' inancından, 'Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır' hedefine uzanan her el öğretmenlerin elidir. Bu el, çağdaş Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıyacak eldir" ifadelerini kullandı.

Çağdaş, modern ve gelişmiş ülkeler arasında yer almanın temelinde, yetişmiş insan gücünün yer aldığına vurgu yapan Başkan Gürkan, "Yetişmiş insan gücü de eğitim ordusuyla mümkündür. Karanlığa ışık saçan, yarınlarımıza umut tohumları eken ve çağdaş Türkiye'nin mimarı olan öğretmenlerimiz, övgülerin en güzeline layıktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş, şehit olmuş, bütün öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, görevi başında olan öğretmenlerimize de sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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