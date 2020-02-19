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Başkan Gürkan'dan Vefa Konağını ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Konağı'nda yaşlı vatandaşlara yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

19.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:30Başkan Gürkan'dan Vefa Konağını ziyaret
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Konağı'nda yaşlı vatandaşlara yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kanalboyu Hürriyet Parkında yer alan Vefa Konağını ziyaret ederek, yaşlı vatandaşlar ile bir araya geldi.

Başkan Gürkan'a yapmış olduğu ziyarette, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Nalçacı ve Şube Müdürleri eşlik etti.

Burada bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Biz yaşlılarımıza önem veriyoruz. Yaşlısına önem vermeyen bir toplumun gelecekte faydalı olması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Vefa Konağında güzel imkanların olduğunu ifade eden Başkan Gürkan, "Büyükşehir Belediyemiz bu imkanları sizlere sunmuştur. Burada çalışan arkadaşlarımız sizlerin problemlerinizi çözme noktasında değerli büyüklerimize yol göstereceklerdir. Rehber olacaklardır. Hiçbir büyüğümüz bu noktada tereddüt içerisinde olmasın. Sizlerin duygu ve düşünceleri bizler için önemlidir. Yapacağınız öneriler bizlere yol haritası olacaktır. Önemli olan huzurlu bir ortamın olmasıdır. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesidir" dedi.

Başkan Gürkan'ın konuşmasının ardından yaşlılar istek, talep ve önerilerini sundular. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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