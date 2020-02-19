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Başkan Gürkan doğu kanalizasyon hattı çalışmasını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Haliloğlu Çiftliği'ndeki polis noktasında gerçekleştirilen yatay sondaj çalışmalarını yerinde inceledi.

19.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:05Başkan Gürkan doğu kanalizasyon hattı çalışmasını inceledi
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Haliloğlu Çiftliği'ndeki polis noktasında gerçekleştirilen yatay sondaj çalışmalarını yerinde inceledi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Doğu Kolektör Hattı kapsamında gerçekleştirilen yatay sondaj ile trafik akışı kesilmeden, mevcut yapıyı bozmadan, altyapıya zarar vermeden çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bölgede incelemeler yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Malatya'mızın doğu bölgesini kapsayan kanalizasyon hattı çalışmalarımız kapsamında, Hacı Haliloğlu Çiftliği'ndeki polis noktasında karayolunun altından yatay sondaj yaptık. Yatay sondaj çalışmalarımızla trafik akışını engellemeden, altyapıya zarar vermeden yerin altından çalışmalar gerçekleştiriliyor.

MASKİ tarafından yapılan sondaj çalışmalarında, bin milimetre çapındaki çelik boru, kılıf (koruma) olarak kullanılıp içinden 300 milimetre çapında beton boru (kanalizasyon) geçirildi. Böylece çevreyolunun üst tarafında kalan Çiftlik, Beydağı, Yaygın, Yenice, Yeniköy mahallelerini toplayan yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon hattının, Atıksu Arıtma Tesisine iletimi sağlanmış olup, şu anda Yeniköy Mahallesinde alt yapı çalışmaları devam ediyor. Şehrimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - MALATYA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Selahattin Gürkan, Malatya, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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