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Başkan Gürkan, dünya üçüncüsü olan milli sporcuyu tebrik etti

Milli Takım formasıyla Dünya üçüncüsü olan Malatya Büyükşehir Belediyespor Kick Boks Takımı Sporcularından Mehmet Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ı ziyaret etti.

17.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:41Başkan Gürkan, dünya üçüncüsü olan milli sporcuyu tebrik etti
Milli Takım formasıyla Dünya üçüncüsü olan Malatya Büyükşehir Belediye Kick Boks Takımı Sporcularından Mehmet Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ı ziyaret etti.

Beraberinde Milli Takım adına mücadele eden Belediyespor sporcularından Hakan Karakuş, Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen ve teknik heyet ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret eden dünya üçüncüsü Milli Sporcu Mehmet Kaya, desteklerinden dolayı Gürkan'a teşekkür etti.

Sporcuların aldıkları başarılardan dolayı mutluluk ve gurur duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise "Büyükşehir Belediyemiz spor dallarının hemen hepsinde temsil edilmektedir. Öncelikle kardeşimizi almış olduğu bu büyük başarıdan dolayı kutluyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte bu kardeşlerimiz Dünya Şampiyonu olarak buraya geleceklerdir. Gördüğünüz gibi omuzlarındaki madalyaları taşımakta hakikaten zor görünüyor. Bundan sonra da kendilerine başarılarının devamını diliyorum. Şampiyonlarımızı yetiştiren yöneticilerimize, teknik heyete ve hocalarımıza teşekkür ediyor onları da tebrik ediyorum." diye konuştu. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Mehmet Kaya, Spor

Kaynak: İHA

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