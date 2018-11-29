Başkan Gürkan: "Eski Fotoğrafları Sosyal Medyada Paylaşma Şerefsizliğini Kimse Göstermesin"

29 Kasım 2018 Perşembe 16:50



29 Kasım 2018 Perşembe 16:50

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, dün kentte yaşanan su baskınları ile ilgili, "Sosyal medyadan uyduruk hesaplarla bir gram su birikmemiş yerlerde 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl önceki fotoğrafları paylaşarak sanki dün olmuş gibi sosyal medyada paylaşma şerefsizliğini de kimse göstermesin" dedi.Başkan Gürkan belediye meclis salonunda basın toplantısı düzenledi. Son 90 yılın en büyük yağışının düştüğünün altını çizen Gürkan, kuvvetli yağışın doğal afet olduğunu söyledi. Sosyal medyadan yapılan eleştirileri de değerlendiren Gürkan, "Vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun diyorum. Bütün sorumluluğu üstümüze almaya hazırım. Ama bu bir doğal afettir. Edirne son 90 yılın doğal afetini yaşamıştır. Bunu aklı selim, vicdanı olan herkes söylemektedir. O yüzden doğal afetlerle siyaset yapmayın. 'Bu doğal afetten belediye sorumlu ise Oğulpaşa'da olandan da İl Özel İdare sorumludur. Böyle mi diyeceğiz şimdi? Oradaki ölümden de 16 yıldır bu ülkeyi yönetenler sorumludur. '16 yıldır niye siz Oğulpaşa'nın, Sazlıdere'nin, İskender köyün altyapısını yapmadınız bir vatandaşımızın ölümüne yol açtınız?' demem mi gerekiyor. Bunların dili ile mi konuşmamız gerekiyor. Ayıptır. Edirne'ye de yakışmaz. O yüzden bırakın burada durmadan çalışan belediye, valilik, emekçiler var. Sosyal medyadan uyduruk hesaplarla bir gram su birikmemiş yerlerde 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl önceki fotoğrafları paylaşarak sanki dün olmuş gibi sosyal medyada paylaşma şerefsizliğini de kimse göstermesin. Edirne halkı yemez bunları. Edirne Belediyesi altyapı çalışmaları projesini bitirmiştir, iktidar partisinden de kredinin onaylanması için destek beklemektedir. Bu Edirne'nin meselesidir" ifadelerine yer verdi. - EDİRNE