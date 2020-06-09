Başkan Gürkan'ın çevre duyarlılığı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ve kurum çalışanları, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle makamında ziyaret etti.

Başkan Gürkan'ın çevre duyarlılığı
09.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:38
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ve kurum çalışanları, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle makamında ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak yapılan çalışmalar hakkında Başkan Gürkan'a bilgiler veren İl Müdürü Fikret Onhan, "5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bazı ziyaretlerde bulunuyoruz. Bizim en büyük paydaşlarımızdan biri de Büyükşehir Belediyemiz ve merkez belediyelerimizdir. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bakanlık olarak birçok çalışmada iş birliği içerisindeyiz. Bu yıl gerek hastalık gerekse de deprem nedeniyle çevre haftası etkinliklerimizi iptal ettik. Bu yıl sadece kurumlarımızı ziyaret ediyoruz. Malatya'yı birçok ilde anlamlı ve şanslı görüyorum, çevre duyarlılığı açısında gerçekten gerek Büyükşehir Belediyemiz olsun gerek ilçe belediyelerimiz olsun öncülük ediyorlar. 'Sıfır Atık' bizim için çok önemli, Bakanlığımızın yürütmüş olduğu projeye gerekli desteği Malaya olarak vermeye gayret ediyoruz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak ve çevrenin önemine dikkat çekmek için kurumlarımız ile fikir alış verişinde bulunuyoruz. Büyükşehir Belediyemize bize göstermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Gürkan: Malatya deprem ve Covid -19 krizini atlatmada Türkiye'ye örnek bir il oldu

Çevre İl Müdürü ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, "5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle bizleri ziyaret ettiler. Çevre Günü dolayısıyla gerçekleştirilecek birçok etkinlik diğer programlar gibi korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, çevrenin korunması, duyarlılık ve yaşanabilir noktasında Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile çok güzel bir koordinasyon içerisinde örnek bir çalışma gösteriyorlar. Çalışmalarından dolayı kendilerini kutluyorum ve tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak, hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem de İl Müdürlüğü ile güzel hizmetler yaptıklarını söyleyen Başkan Gürkan, "Bu anlamda Çevre Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte Yeşil Kuşak diye tabir ettiğimiz ve Millet Bahçesi diye taçlandırılan bugün eski stadyumun yeri olan 43 dönüm yerde Millet Bahçesi çalışması yapılıyor. Ek olarak, daha sonraki süreçte Atatürk Kız Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi diye tabir ettiğimiz Şehit Kemal Özalper Lisesinde de bu çalışmaları yürüteceğiz. 24 Ocak'ta yaşadığımız deprem sonrası, deprem konutlarının alt yapı ve üst yapının yapılmasında ve deprem sürecinde de çok güzel bir koordinasyon sergilendi. Malatya deprem ve Covid -19 krizini atlatmada Türkiye'ye örnek bir il oldu. Deprem sürecinde depremin hissedildiği her noktaya gidilerek hasar tespitin yapılması hafif, orta ve ağır hasarlı binaların incelenmesi noktasında gece gündüz demeden bir çalışma sergilediler. Çevre Gününü kutluyorum ve daha güzel sağlıklı ve huzurlu bir çevrede olmak dileğiyle diyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Selahattin Gürkan, Dünya Çevre Günü, Malatya, Deprem, Güncel, Haber

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