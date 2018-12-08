Başkan Gürkan, İnönü Kapalı Çarşı Esnafı ile Bir Araya Geldi

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:48



08 Aralık 2018 Cumartesi 16:48

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Kapalı Çarşı esnafı ile bir araya geldi. Gürkan, "Mahallelilik kültüründe olduğu gibi, şehirde çarşı kültürünü ihya etmemiz lazım" dedi.AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Başkan Yardımcıları Yaşar Karataş, Latif Okyay, bazı belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte İnönü Kapalı Çarşı esnafı ile bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.Burada konuşan İnönü Kapalı Çarşı Derneği Başkanı Saim Güntan, çarşı hakkında bilgiler vererek, "İnönü Kapalı Çarşısı 1975'ten bu tarafa Malatyalılara hizmet vermektedir. Bu hizmetleri halkımıza nadide bir şekilde sunmaktayız. Her zaman için halkımız burayla iftihar etmiştir. Burada esnafımız kendi imkanlarıyla çarşıya değer katmış, değerini yükseltmiş, Malatyalılara hizmet vermeye devam edecektir. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Battalgazi Belediye başkanımız ufku geniş, ruhu geniş, hoşgörüsü çok nadide bir başkanımızdır, Allah ondan razı olsun. Ufku o kadar geniş ki Yeşil Kuşak alanı millet parkı olarak düzenlenmesi akla gelmezken, başkanımız burayı Yeşil Kuşak olarak düşünmüş oraya da nadide bir belediye sarayı kondurmuştur. Bu bir eserdir, Malatyalılarındır. Başkanımızdan Allah razı olsun Malatya'ya bir çiçek kondurmuştur" şeklinde konuştu.Başkan Selahattin Gürkan ise, çarşı kültürünün önemine dikkat çekerek, "İnönü Kapalı Çarşı'daki birliktelik, çarşı kültürünün yaşatılması, idame ettirilmesi ve devam ettirilmesi açısından önemlidir" dedi.Şehirleri şehir yapan unsurlardan en önemlisinin çarşı esnafının birlik beraberliği olduğunu dile getiren Gürkan, "Bu çarşı esnafında bu birliktelik, beraberlik devam ettiği sürece bu çarşının nasip ve kısmeti, kar marjı, müşteri trafiği daha da artacaktır. Eğer bu birlikteliği muhafaza ederseniz, herkes buraya gıpta ile bakar. Bizler çarşı kültürünü önemsiyoruz, aynı mahallelilik kültüründe olduğu gibi, şehirde çarşı kültürünü ihya etmemiz lazım. Esnafın birbirleriyle olan dayanışması hem toplumdaki saygınlığı açısından, hem toplumdaki yerleri açısından, hem de kendilerinin sosyal anlamda güvenliği açısından önemlidir. Bu sosyal anlamdaki güvenliği çok önemsiyorum. Bunun altını çizerek söylüyorum. Bunları diplomatik dille söylemem gerektiği için söylüyorum. Bugün burada işte başkanımız kapalı çarşı esnafının dertleri, sıkıntılarıyla, onların giderilmesi noktasında gayreti, çabasıyla hakikaten görüştüğümüz bir başkanımız" ifadelerini kullandı.Gürkan, belediye başkanı olarak bugüne kadar hiç kaynak sıkıntısı çekmediğini de belirterek, "Temennimiz ve dileğimiz odur ki inşallah yarın Büyükşehir'e gittiğimizde kaynak sorunu olmayan, eksikliklerin giderildiği, şehirle yerel yönetimin birleştiği, bütünleştiği, kaynaştığı, şehirde yaşamanın hazzını yaşayan, şehrin sakini değil de şehrin sahibi olgusunu herkesin zihninde olgunlaştırdığı ve oluşturulduğu bir Malatya tasahhur ediyoruz. Bu konuda da sizlere büyük görevler düşüyor. Bu şehir ne kadar huzurlu olursa, ne kadar birbirine saygılı, sevgili olursa, ne kadar insanlar birbirleriyle bütünleşmiş, kucaklaşmış olursa, bu şehirde yaşamanın hazzı farklı olur. Ben size güveniyorum, inşallah Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında el birliği ile, el ele vererek bununu üstesinden geleceğimize inanıyorum" diye konuştu. - MALATYA