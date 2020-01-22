Haberler » Güncel » Başkan Gürkan, Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası inşaatını inceledi - Haber

Başkan Gürkan, Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası inşaatını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası inşaatında incelemede bulundu.

22.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:16Başkan Gürkan, Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası inşaatını inceledi
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası inşaatında incelemede bulundu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde Genel Yardımcısı Latif Okyay ve daire başkanlarıyla Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası inşaatında incelemede bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İnşaatın mevsim şartlarına göre hızla ilerlediğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:
"Herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde belirtilen süre içerisinde inşaatımızı tamamlayarak kayısı üreticimizin hizmetine sunacağız.
Maliyet olarak baktığımızda yaklaşık 100 milyon lira tutarındaki bu yatırımımız, Malatya tarihinde gerçekleştirilen önemli bir yatırım. Belediye olarak böyle büyük bir yatırımın yanında diğer yatırımlarında hız kesmeden devam ediyor olması Malatya için önemli bir kazanım. İlgili firma, hem personel yetiştirilmesi noktasında hem de yapılacak olan çalışmalar noktasında iki yıl çalışmalarımıza destek verecek."

Selahattin Gürkan, Sekreter, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:49  Kayseri'de firari 12 hükümlü yakalandı
15:49  Son Dakika: Eski ehliyetlerin değiştirilmesi için verilen süre 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı
15:43  Manevi rehberlik birimi kuruldu
15:43  Sağlık-Sen'den Milli Eğitim Müdürü Babayiğit'e ziyaret
15:43  "Ocak" adlı tiyatro oyunu Kartal'da sahnelendi
22.01.2020 15:53:53