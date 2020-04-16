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Başkan Gürkan, Milli Dayanışma Kampanyası'na bursunu bağışlayan çocuğu kabul etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Ülkeme bağış yapacağım" diye yoldan geçen jandarmayı durdurarak "Milli Dayanışma Kampanyası"na 210 lira bursunu bağışlayan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Mehmet Durna'yı kabul etti.

16.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:52
Başkan Gürkan, Milli Dayanışma Kampanyası'na bursunu bağışlayan çocuğu kabul etti
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Ülkeme bağış yapacağım" diye yoldan geçen jandarmayı durdurarak "Milli Dayanışma Kampanyası"na 210 lira bursunu bağışlayan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Mehmet Durna'yı kabul etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Gürkan, örnek davranışta bulunan Mehmet Durna'yı babası Fevzi Durna ile makamında ağırladı.
Ziyarette konuşan Gürkan, "Yaptığın fedakarlığı gördüm ve çok duygulandım. Memleket, millet, bayrak, ülke sevdası konusunda göstermiş olduğun hassasiyetten dolayı tebrik ediyorum. Seni yetiştiren anne ve babanı da ayrıca kutluyorum. Öğretmenlerine de teşekkür ediyorum. Güzel ve örnek bir davranışta bulundun. Seninle ne kadar övünsek azdır. Sizlerin bu tavrı bizim de gözümüzün arkada kalmamasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Gürkan, Mehmet Durna'ya tablet hediye etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel
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