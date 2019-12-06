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Başkan Gürkan, milli ve manevi değerleri bilen gençlik önerdi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya yurduna ziyarette bulunarak, "İşin Ehlinden" programı kapsamında TÜGVA'lı gençler ile bir araya geldi.

06.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:41Başkan Gürkan, milli ve manevi değerleri bilen gençlik önerdi
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya yurduna ziyarette bulunarak, "İşin Ehlinden" programı kapsamında TÜGVA'lı gençler ile bir araya geldi.

TÜGVA Malatya İl Temsilcisi Mesut Demir, Başkan Selahattin Gürkan'a, gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek, kendini devamlı geliştiren, kültürel birikime önem veren, yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamak amacıyla yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Başkan Gürkan gençlere; hitap etti. Ülkemizi aydınlık geleceğe taşımak gibi yüksek ideallere sahip, geleceğe güvenle bakan, insana ve emeğe saygılı, iyi ahlaklı, milli ve manevi değerlerini bilen ve inanan, araştıran ve okuyan, düşünen ve üreten bireyler olmaları yönünde tavsiyelerde bulunarak, gençler ile bir süre sohbet etti.

Konuşmasının sonunda belediye hizmetleri ile ilgili gençleri bilgilendiren başkan Gürkan, merak ettikleri konuları açıklığa kavuşturdu.

Soru-cevap bölümü ile devam eden program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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