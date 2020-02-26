Başkan Gürkan ve Vali Aydın Baruş Kale'de incelemelerde bulundu

26 Şubat Çarşamba gecesi saat 02.03'te merkezi Kale ilçesi olan 4.9 şiddetindeki depremin yarattığı etkiyi yerinde inceleyen Vali Baruş ile Başkan Gürkan, Bent Mahallesine kurulan konteyner kenti de ziyaret ettiler.

Çanakcı ve Bent Mahalleleri sakinleriyle görüşen heyet, yetkililerden de son durum hakkında bilgiler aldılar. Kurulan AFAD çadırlarını da ziyaret eden heyet vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundular.

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Sayın Valimiz ile birlikte dün gece 02.03'te yaşanan 4.9 şiddetindeki deprem sonrası bölgeye gelerek, vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Çanakcı depremin merkez üssüydü. Mahallemizi gezdik. Bundan birkaç hafta önce ki depremde zarar gören evler, dün gece ki depremle birlikte biraz daha hasar almış. İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımız yine bölgede çalışmalarına devam ediyor. Bent Mahallemizde konteyner kent kuruluyor. Su, kanalizasyon ve diğer altyapı çalışmaları devam ediyor. Toplamda 26 tane konteyner ev yerleştirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ, ilgili kurumlar ve bizler gelecek seneye vatandaşlarımızın daha rahat edebilecekleri yapıları yaparak bu sorunları ortadan kaldıracağız. Devletimiz milletimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bu çalışmaların yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bent Mahallesinin 24 Ocak Depreminde ağır hasar gören mahallelerden biri olduğunu belirten Malatya Valisi Aydın Baruş, "Burada acil barınma ihtiyacı söz konusuydu. Bu sorunu ortadan kaldırmak içinde konteyner kent kuruyoruz. Kentin altyapı ihtiyaçları olan su ve kanalizasyon hatları Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldı. Şuanda elektrik hatları yapılıyor. Bu çalışmada bugün tamamlanacak. Yarından itibaren vatandaşlarımızı konteyner kentlere alacağız. Konteynerler 2 oda bir lavabodan oluşuyor. Vatandaşlarımız sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilecekler. Evleri yapılana kadar bu bölgede emniyetli bir şekilde yaşayabilecekler" dedi.

İnceleme gezisinin ardından Malatya Valisi Aydın Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kale Kaymakam Vekili Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret ederek, deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.