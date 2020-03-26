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Başkan Gürkan, yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi

Malatya Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde bulunan Sümer parkta değişim-dönüşüm, yenileme çalışmalarına başladı.

26.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:35
Başkan Gürkan, yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi

Malatya Halkının vazgeçilmez mekânlarından biri olan Sümer Park, Malatya'ya yakışır bir hale getiriliyor. Sümer Park yaz aylarında yeni yüzüyle Malatyalıların hizmetinde olacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da yenileme çalışmalarını sık sık yerinde inceliyor.Sümer Parkta yapılan yenileme çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'da yeşil dokunun artırılması için çeşitli proje çalışmaları yaptıklarını, var olan yeşil dokuyu da koruyup, daha yaşanabilir mekânlar haline getirebilmek için yenileme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Güzel bir park olacak

Sümer Parkın iki bölümden oluştuğunu belirten Başkan Gürkan; "Sümer parkın batı yakasını yani 2. Kısmın düzenlemesini yapıyoruz. Bu çalışmalar kısa bir zamanda sonuçlanacak, parkın bu alanı daha çok kullanılmayan bir bölüm olarak karşımıza çıkıyordu. İnsanlarımıza açılması, yürüyüş yolları, serbest alan ve açık sportif faaliyet alanları, oturma, dinlenme yerleri ile güzel bir park olacak. Bu yenileme çalışmalarını yaparken de engelli vatandaşlarımızı unutmadık. Engellilerimize uygun yürüyüş yolları, yine onların spor yapabilecekleri fitness aletleri ve oyun gruplarının montajını da parkımız içine yapacağız" dedi.

Parktaki düzenlemeleri Büyükşehir Belediyesinin kendi imkânlarıyla yaptığına dikkat çeken Başkan Gürkan, "Sadece kendi personellerimiz ve şirketlerimiz tarafından bu çalışmalar yürütülüyor. 36 dönümlük alan yeni bir hüviyete kavuşacak. Parkımız çok yakın zamanda yeni yüzüyle hemşerilerimize hizmet verecek. Malatya'mıza ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel

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