Başkan Gürkan Yeşilyurt Bölgesi muhtarları ile bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın Yeşilyurt Mahalle Muhtarları ile yapmış olduğu toplantıya; AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz, Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Alaaddin Aktaş, MASKİ Genel Müdürü, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve ilgili şube müdürleri ile muhtarlar katıldı.

Eren: Birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın Malatya'ya çok güzel hizmetler yaptığını belirten Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, "Battalgazi'yi Battalgazi yapan Selahattin Başkandır. İnşallah bundan sonra milletin ve sizlerin vermiş olduğu güçle Malatya'yı Türkiye'de önemli illerden biri haline getireceğine inanıyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman bu güzellikler devam edecektir. Yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanına ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Gürkan: Muhtarlar Demokrasi nehrinin kollarıdır

Mahalle Muhtarları ile sürekli bir araya geldiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "Muhtarlarımız bizim için değerlidir. Muhtarlarımızı tarif ederken Demokrasiyi bir nehir olarak değerlendirirsek, muhtarlar o nehrin kollarıdır. Muhtarlarımız yerel yönetimlerin gözü, kulağıdır. Muhtarlarımızın aktarmış olduğu bilgiler bizler için anlamlı ve değerlidir. Mahallelerimizde yapılan hizmetlerde bir başarı varsa bunun temelinde istişare bulunmaktadır.

Büyükşehir Belediyesi olarak muhtarlarımızla, muhtar derneklerimizle tek tek görüşüyoruz. Her ilçemizde toplantılar gerçekleştiriyor, bu toplantılarımızda o ilçenin her kesimiyle olduğu gibi muhtarlarımızla da bir araya gelerek ilçenin ve mahallelerinin sorunlarını değerlendiriyoruz.Muhtarlarımızın seçim bölgeleri ile ilgili sorumlulukları çok fazladır. Mahallede vatandaşın her sorunu muhtara gelir. Muhtarlarımız bir sembol altında değil isim olarak seçilmişlerdir. Muhtarlarımızı önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Seçilmiş insanlar olarak işimiz vatandaşa en iyi hizmeti sunmaktır. Hepimiz Malatya'mız için uğraş ve çaba harcıyoruz.

Malatya genelinde çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmektedir. İki sene içerisinde Malatya'da asfaltsız hiçbir nokta kalmayacak. Allah doğru insanların yardımcısıdır. Önemli olan niyetinizin halis olmasıdır. Muhtarlarımız mahalleleri ile ilgili istek ve taleplerini bizlere iletmek için Belediye'ye geldikleri zaman bu talepleri bizlere iletemedikleri zaman Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanlarına iletecek. Muhtarlarımız karşılarında her zaman bir muhatap bulacaklar ve taleplerini iletecekler" şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan'ın konuşmasının ardandan mahalle muhtarları mahalleleri ile ilgili sıkıntı ve sorunları dile getirdiler.

Muhtarlardan Başkan Gürkan'a teşekkür

Mahalle sorunlarını ilk ağızdan Büyükşehir Belediye Başkanı'na iletme imkânı buldukları için mutlu olduklarını belirten mahalle muhtarları ise, "Yapılan bu toplantılar ile hem mahalle sorunlarımızı dile getirme imkânı buluyor hem de yapılan hizmet ve yatırımların istişaresini yapmış oluyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a bu toplantıları düzenlediği ve bizleri dinlediği için teşekkür ediyoruz" dediler.