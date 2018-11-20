Başkan Gürlesin Askon Yönetimini Ağırladı

20 Kasım 2018 Salı 16:21



20 Kasım 2018 Salı 16:21

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Denizli Şubesi üyelerini ağırladı.Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Denizli Şube Başkanı Uğur Küçük, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genç ASKON Denizli Başkanı Bekir Çakır, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'i makamında ziyaret ettiler. Başkan Gürlesin, ASKON Denizli Şube Başkanı Uğur Küçük ve üyelerine Pamukkale Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi vererek, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. 50'ye yakın ilde ve ABD, Çin, Moskova gibi birçok yabancı ülkede temsilciliği bulunan ASKON hakkında bilgiler aktaran ASKON Denizli Şube Başkanı Uğur Küçük, Pamukkale Belediyesi'nin ilçede gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar için tebrik etti. Kendilerinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifaden Başkan Gürlesin, "Sivil toplum kuruluşu anlamında Denizli'de güzel işler yapacağınıza inandığımız ASKON Denizli Şubesi Başkanımıza ve üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ