Başkan Gürlesin: "Doğumdan Ölüme Halkımızın Yanındaydık"

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Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Pamukkale Belediyesi'nin kurulduğu günden beri vatandaşların gönlüne dokunduğunu belirterek, doğumdan ölüme vatandaşlara yönelik projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, vatandaşların gönlüne dokunmak adına birçok sosyal projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti. Projelerden en önemlileri arasında ihtiyaç sahibi olan vatandaşların evlerinin temizliği ve yine hastalık sebebiyle yatalak olan vatandaşlara yönelin evde berber hizmeti yer aldığını belirten Gürlesin, projelerin bir günlük değil, devamlılık arz etmesinin de önemli olduğuna dikkat çekti. Doğumdan ölüme kadar belediyecilik hizmetleri kapsamında vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Başkan Gürlesin, "Sosyal Marketle, eğitim yardımından, berber hizmetine, nikah ve bebek seti hediyelerinden, cami temizliğine, engelli malzemesi yardımından, taziye ziyaretlerine kadar her konuda Pamukkale halkımızın yanındaydık" dedi."Evde temizlik ve berber hizmetiyle hayır dua aldık"Sosyal projelerinin sadece Sosyal Market ile sınırlı olmadığını aktaran Başkan Gürlesin, ilçe halkının en zor günlerinden, en mutlu günlerine kadar her zaman vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Sosyal belediyecilik alanındaki hizmetlere büyük önem verdiklerini aktaran Başkan Gürlesin, "Devletimizin, hükümetimizin vatandaşlara sunduğu birçok imkan ve desteğin yanında, yerel yönetici olarak özellikle yaşlımıza, kimsesizlerimize, engellilerimize, ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşarak daima destek olduk. İlçe sınırlarımız içinde bakıma muhtaç aileleri tespit edip onlar için ne gerekiyorsa tüm imkanlarımızı seferber ettik. Evde Temizlik Hizmeti ve Evde Berber Hizmetlerimiz kapsamında belediye olarak oluşturduğumuz ekipler, ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi yaşlı, engelli vatandaşlarımızın evlerine gidip ellerinden tutarak başta temizlik, kişisel bakım olmak üzere, sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak için aralıksız çalıştı" diye konuştu."Doğumdan ölüme halkın yanındaydık"Yeni bebeği olan vatandaşların mutluluklarının paylaşıldığı ve içinde çeşitli hediyeler olan Hoş Geldin Bebek projesi ile halkın mutluluğuna ortak olduklarını kaydeden Başkan gürlesin, "Bu proje çerçevesinde yaklaşık 15 bin aileye ulaşıldı. Yeni evlenenlerin nikahlarında Pamukkale Belediyesi tarafından evlilik seti hediyesi verilirken, bugüne kadar bu proje ile yaklaşık 10 bin çiftin mutluluğu paylaşıldı. Yaşlı ve engellilerimiz için 2016 yılında başlattığımız 'Evde Berber Hizmeti'nden faydalanan kişi sayısı 4 bin 438'i geçti. 2015 yılında başlattığımız 'Evde Temizlik Hizmeti' ile 420'den fazla yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç ailenin evi baştan sona düzenli olarak temizlendi. Yine temizlik hizmetlerimiz kapsamında ilçemizde bulunan 163 camimiz ile camilerde hizmet veren Kuran Kursları da dahil olmak üzere iki ayda bir detaylı bir şekilde düzenli olarak temizlenmeye devam edildi. Yine 2014 yılından bu yana ilçemizde vefat eden vatandaşlardan 4 bin 441 ailenin evine taziye ziyareti gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ