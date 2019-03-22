Başkan Gürün, "Bodrum'da 5 Yılda Alt Yapı Sorunu Kalmayacak"

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet ittifakı Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Dr. Osman Gürün, Bodrum İlçesinde turizmciler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda katılımcılara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014-2019 yılları arasında yapılan çalışmalar ve 2019-2024 yılları arsında yapılacak olan projeler ile ilgili bilgi veren Başkan Gürün, bu dönem yapacakları en büyük yatırımın Bodrum'un alt yapısına olacağını vurguladı.Başkan Gürün, "322 Milyon TL'lik Alt Yapı Yatırımı Yapıyoruz"Başkan Gürün, 3,5 yıldan bu yana Dünya Bankasından kredi almak için verdikleri uğraşın sonuç verdiğine vurgu yaparak "3,5 yıldır Dünya Bankasından almak için uğraştığımız kredi çalışmaları sonuçlandı ve 900 Milyon TL'lik bir bütçe oluşturduk. Bu bütçenin tamamı alt yapı yatırımlarına harcanacak ve bunlardan en önemlisi Bodrum İlçesinde hayata geçirilecek. Önümüzdeki dönem Bodrum için alt yapı projelerinin tamamını hazırladık. İçme suyu arıtma ve kanalizasyon olmak üzere 322 Milyon TL'lik yatırım planı hazırladık ve bu yatırımlarla gözbebeğimiz olan Bodrum'un alt yapı sorunlarını tek tek çözeceğiz" dedi."Kırsalda Üretip Kıyısalda Tüketeceğiz"Bodrum'da ve Muğla genelinde yapılan turizmin sadece deniz turizmiyle sınırlı kaldığını, bunu çeşitlendirmek için farklı projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Gürün, "İlimizde yapılan her şey dahil turizmi ile turistler geldikleri yerde sadece otelde ve deniz kenarında zaman geçiriyorlar. Ancak farklı bölgelerde yaratılacak olan kültürel etkinliklerle turistlerin otellerinden çıkmasını ve şehir ekonomisine farklı mali kaynaklar sağlanması için çalışıyoruz. Bu konuda kapsamlı bir rapor hazırlamak için siz turizmciler ve alanında yetkin kişiler ile bir yol haritası çıkartmamız gerekiyor. Önümüzdeki dönem ilk işlerimizden biri de bu olacak. Kırsalda üretim kıyıda tüketim konusunda kooperatifler ve turizmiler ortaklaşa çalışıp şehrimizde üretip şehrimizde tüketeceğiz. Bunun en güzel örneğini Köyceğiz Beyobası Tarımsal kooperatifimizle birlikte gerçekleştirdik." dedi."Bodrum'a Toplam 690 Milyon Yatırım Yapılacak"Dünyanın ve Türkiye'nin en gözde tatil merkezlerinden biri olan Bodrum'a alt yapı yatırımı ile birlikte 690 Milyon TL yatırım öngördüklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün katı atık tesisi, kültür merkezi ve meydan düzenlemeleri ile Bodrum'un daha yaşanır bir kent olacağını belirtti. - MUĞLA