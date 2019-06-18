Başkan Gürün Bodrum Muhtarları ile Buluştu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Bodrum'da muhtarlarla bir araya geldi. Bodrum Belediyesi'ne ait Bitez Kafe'de düzenlenen toplantıya Başkanlarla birlikte Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Cemil Gündüz, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, Bodrum Belediyesi Şube Müdürleri ve meclis üyeleri katıldı.



Mazbatayı aldıkları günden bu yana aynı şevk ve heyecan ile çalışmalarına devam ettiklerini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Sizlerden gelen istek ve talepleri anında yerine getirmeye çalışıyoruz. Yeni kurduğumuz Muhtarlık birimimiz ile bir elektronik ortam oluşturduk. Şu anda o elektronik ortam ile sorunlarımızı anlık olarak görebiliyoruz. Bizim sorumluluk alanımızda olan konulara kısa sürede müdahale edebiliyoruz. Büyükşehir'in sorumluluk alanında olan konularda ise sizleri uğraştırmadan biz Büyükşehir belediyemiz ile temasa geçiyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ndeki arkadaşlarımız adeta yürümüyor koşturuyorlar. Bizim taleplerimize karşılık veremeye çalışıyorlar. Bundan sonraki süreçte de Büyükşehir Belediyemiz birlik ve beraberlik anlayışı ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz." İfadelerini kullandı.



Başkan Gürün, "Muğla'da büyük bir aileyiz"



Bodrum belediyesi, ilçe belediyeleri, Muhtarlar ve Büyükşehir Belediyesi'nin Muğla'da büyük bir aile olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, şu sözlere yer verdi;



"Muğla'da büyük bir aileyiz. Muhtarlık, ilçe belediyeleri ve Büyükşehir belediyesi biz bir bütünün parçalarıyız. Aramızdaki iletişimin kopması sistemin bozulması demektir. Vatandaşın şikayeti geldiği zaman "Söylüyoruz yapmıyorlar" dediğiniz anda sizde iş çözemez bir muhtar haline geliyorsunuz. Ben vatandaşın bana olan güvenini artırmakla yükümlüyüm. Bana güvenecek. Ben yalan söylemeyeceğim, yanlış bilgi vermeyeceğim, başımdan savmayacağım. Ben doğruyu söyleyeceğim. Vatandaş o an kızabilir ama benim yalan söylemediğimi bilecek."



"Muğla'ya 2 Milyar, Bodrum'a 690 Milyon Yatırım Yapacağız"



5 yılda yapacakları çalışmalar hakkında Muhtarlara bilgi veren Başkan Gürün, 5 yıllık süre zarfında 2 Milyar 200 Milyon liralık yatırım yapacaklarını söyledi. Başkan Gürün; "Önümüzdeki dönem Bodrum'a 690 Milyon liralık yatırım yapacağız. Bunu bilmenizde ve bizi takip etmenizde fayda var. Otogar bitmek üzere bu kış inşallah bitirip önümüzdeki yaza faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Bundan sonra şehrin içine otobüs sokmayacağız. Şehrin trafiğini bir nebzede olsun rahatlatacağız. Mevcut otogarın olduğu yere de şöyle bina yapalım böyle yapalım niyetimiz yok. Oradaki duruma bakacağız daha sonra hep beraber konuşarak oraya gerçekten Bodrum'a yakışır bir yer yapacağız. Orayı Bodrum'a Bodrumluya kazandırmamız lazım. Onun çalışmasını da başkanımız Ahmet Aras'la yapıyoruz. Sonrasında sizlerle paylaşacağız." şeklinde konuştu.



"Bodrum'da bu güne kadar DSİ hatlarında 1224 ayrı noktada içme suyu arızası meydana geldi"



Başkan Gürün konuşmasında Muğla'da en fazla yatırımı yapan kuruluşun Muğla Büyükşehir Belediyesi olduğunu hatırlatarak "Buna rağmen o kadar çok ihtiyaç var ki bu görünmüyor" dedi. Bodrum içme suyundaki sorunun DSİ'den kaynaklı olduğunu, bunun herkese çok iyi anlatılması gerektiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, sözlerine şöyle devam etti;



"DSİ konusunu bilmeniz ve vatandaşa çok iyi anlatmanız gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ 5 sene boyunca hiç hak etmediği eleştirilere maruz kaldı. Bodrum'da bu güne kadar 1224 ayrı noktada içme suyu arızası meydana geldi. 1224 patlak demek 1224 kazı demek ve bu hepimizin sıkıntısı. DSİ, yaptığımız tamiratlardan dolayı 14 Milyon liralık zarar vermiş durumda. Ama bir yaz daha geçti, gönlümüz istiyor ki bir yaz daha geçmesin. 65 Milyon Liralık bir ödeme koyduklarını duyduk. Bu ne kadarını karşılar bilmiyoruz. Ama belli bir konuda çalışma yapacaklarını gösteriyor. Bodrum'un isale hattının tümüyle değişmesi gerekiyor. "Su 50 yıl yeter" dediler öyle bir şey yok arkadaşlar. Şu andaki su, zaman zaman yetmiyor. Bu yağan yağışlarla barajlarımızın doluluk oranları arttı. Bizim Bodrum'da su kaynağı tespiti için en az 1 tane baraja ihtiyacımız var. Bu sene önemli bir su eksikliği yaşamayacağımızı umuyoruz."



"Bodrum'un alt yapı sorunu ve çöp sorununu çözeceğiz"



Muğla'nın tamamında alt yapı ile ilgili 5 Milyar yatırıma ihtiyacı olduklarını söyleyen Başkan Gürün bunun 1 Milyara yakınını dünya bankasından sağladıkları kredi ve öz kaynakları ile bu dönemde yapacaklarını söyledi. Başkan Gürün; "Alt yapı konusunda Muğlamızın ve güzel Bodrumumuzun eksiklerini belirledik. 5 Milyar TL'lik alt yapı yatırımına ihtiyacı olan Muğlamıza önümüzdeki dönemde öz kaynaklarımız ve Dünya Bankası'ndan sağladığımız krediyle 1 Milyar TL'lik alt yapı yatırımı yapacağız. Bu yatırımın 322 Milyon TL'si Bodrum ilçemize yapılacak. Ayrıca Bodrum Katı Atık Tesisi de dönemimiz içinde tamamlanarak Muğla'nın çöp sorununu tamamen çözmüş olacağız." dedi.



Konuşmaların ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Taner Yiğit ve MUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Tekkaya toplantıya katılan muhtarlara Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında sunum yaptı. - MUĞLA

Kaynak: İHA